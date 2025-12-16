消委會測試｜5G手機評測報告　$4999手機獲4.5星評分、最佳摺機非Samsung？

智能手機市場百花齊放，從高階旗艦、大細摺機以至中階型號均有不少選擇。消委會今日發表了一項涵蓋41款本地有售的5G手機測試報告，售價由$1,598至$17,698。雖然未有最新推出的幾款旗艦機，不過都涵括了主流的Apple iPhone 17、Samsung Galaxy S25、小米15及Google Pixel 10系列等型號，有一定參考價值。
高階手機攝力最強
消委會測試結果顯示，整體大部分樣本獲得4分或以上評分；高階機款無論是拍照或拍片皆具優勢，影像穩定流暢，遠景放大效果佳。在耐用程度測試中，大部分樣本表現良好，惟有個別樣本在耐跌撞測試中失分。電池續航力方面，各樣本則表現迥異，可使用時間由最長逾53小時至最短約28小時不等。
多款手機表現滿分
測試以屏幕達6.6吋以上的5G直身手機、6.6吋以下以及摺機作分類，當中Samsung Galaxy S25 Ultra及S25+、Apple iPhone 17 Pro Max、小米Xiaomi 15 Ultra、Google Pixel 10 Pro XL、Xiaomi 15T Pro、Nothing Phone (3)及OPPO Find X8 Pro綜合手機表現滿分，ICRT總評分為4.5；Samsung Galaxy S25 Edge及S25 FE表現表現都有4.5成績。高分手機中只有Xiaomi 15T Pro定價為五千樓下，只售$4999。
6.6吋以下則有大部分都獲4.5星評分，當中手機表現最佳有iPhone 17 Pro、Xiaomi 15、Google Pixel 10 Pro及Sony Xperia 1 VII；Xiaomi 15亦是當中最便宜機款，只需$5999。摺機則由Motorola raza 60 ultra表現最佳，其次是Samsung Galaxy Z Fold7及Flip7。
當中值得留意的是Apple今年新產品iPhone Air雖然口碑一般，但表現及評分均達4.5高分。$3000以下的中階手機，Motorola edge 60 pro、Nothing Phone (3a)、Redmi Note 14 Pro、OPPO Reno 14F表現都有4.5分。
續航力與充電速度
此項目是各樣本表現差異最大，電池續航力測試顯示，充滿電後可使用時間由Sony Xperia 1 VII最長的53.3小時到Apple iPhone Air最短的27.5小時，差距接近一倍。續航力表現出色的型號還包括OnePlus 13R（46.3小時）及Samsung Galaxy S25 Ultra（45.4小時）。
充電方面，全部樣本均支援快速充電，但大部分型號已不再附送充電器。充電速度最快的型號為 OnePlus 13及小米Redmi Note 14 Pro+ 5G，後者在充電15分鐘後電量已達47%。Samsung Galaxy A26 5G因續航力僅27.9小時且不支援無線充電，電池整體評分僅獲2.5分。
耐用程度
模擬從0.8米高處跌落100次的測試中，當中7款樣本包括3款採用鈦金屬機身的直身手機及摺疊機 F2幾乎無損，獲得5分滿分。部分型號出現較大破損，最差的是Samsung Galaxy A17 5G 及小米 MIX Flip，在跌撞50次後已損壞至無法使用。摺疊式手機的摺疊結構雖通過3萬次開合測試，但其主屏幕普遍較易被刮花。