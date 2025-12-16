熱門搜尋:
科技
2025-12-16 10:00:00

消委會測試｜5G手機評測報告　$4999手機獲4.5星評分、最佳摺機非Samsung？

消委會測試了41部5G智能手機的性能。

智能手機市場百花齊放，從高階旗艦、大細摺機以至中階型號均有不少選擇。消委會今日發表了一項涵蓋41款本地有售的5G手機測試報告，售價由$1,598至$17,698。雖然未有最新推出的幾款旗艦機，不過都涵括了主流的Apple iPhone 17、Samsung Galaxy S25、小米15及Google Pixel 10系列等型號，有一定參考價值。

高階手機在影相拍片性能俱佳。

高階手機攝力最強

消委會測試結果顯示，整體大部分樣本獲得4分或以上評分；高階機款無論是拍照或拍片皆具優勢，影像穩定流暢，遠景放大效果佳。在耐用程度測試中，大部分樣本表現良好，惟有個別樣本在耐跌撞測試中失分。電池續航力方面，各樣本則表現迥異，可使用時間由最長逾53小時至最短約28小時不等。

Samsung Galaxy S25 Ultra綜合表現為5分、總評分為4.5。 iPhone 17 Pro Max綜合表現為5分、總評分為4.5。 Xiaomi 15 Ultra綜合表現為5分、總評分為4.5。 Google Pixel 10 Pro XL綜合表現為5分、總評分為4.5。 Xiaomi 15T Pro綜合表現為5分、總評分為4.5。 Nothing Phone (3)綜合表現為5分、總評分為4.5。 OPPO Find X8 Pro綜合表現為5分、總評分為4.5。

多款手機表現滿分

測試以屏幕達6.6吋以上的5G直身手機、6.6吋以下以及摺機作分類，當中Samsung Galaxy S25 Ultra及S25+、Apple iPhone 17 Pro Max、小米Xiaomi 15 Ultra、Google Pixel 10 Pro XL、Xiaomi 15T Pro、Nothing Phone (3)及OPPO Find X8 Pro綜合手機表現滿分，ICRT總評分為4.5；Samsung Galaxy S25 Edge及S25 FE表現表現都有4.5成績。高分手機中只有Xiaomi 15T Pro定價為五千樓下，只售$4999。

6.6吋以下則有大部分都獲4.5星評分，當中手機表現最佳有iPhone 17 Pro、Xiaomi 15、Google Pixel 10 Pro及Sony Xperia 1 VII；Xiaomi 15亦是當中最便宜機款，只需$5999。摺機則由Motorola raza 60 ultra表現最佳，其次是Samsung Galaxy Z Fold7及Flip7。

當中值得留意的是Apple今年新產品iPhone Air雖然口碑一般，但表現及評分均達4.5高分。$3000以下的中階手機，Motorola edge 60 pro、Nothing Phone (3a)、Redmi Note 14 Pro、OPPO Reno 14F表現都有4.5分。

Sony Xperia 1 VII為續航力最長型號，可達53.3小時。 OnePlus 13R續航力達46.3小時。 iPhone Air續航力只得27.5小時。

續航力與充電速度

此項目是各樣本表現差異最大，電池續航力測試顯示，充滿電後可使用時間由Sony Xperia 1 VII最長的53.3小時到Apple iPhone Air最短的27.5小時，差距接近一倍。續航力表現出色的型號還包括OnePlus 13R（46.3小時）及Samsung Galaxy S25 Ultra（45.4小時）。

充電方面，全部樣本均支援快速充電，但大部分型號已不再附送充電器。充電速度最快的型號為 OnePlus 13及小米Redmi Note 14 Pro+ 5G，後者在充電15分鐘後電量已達47%。Samsung Galaxy A26 5G因續航力僅27.9小時且不支援無線充電，電池整體評分僅獲2.5分。

耐用程度

模擬從0.8米高處跌落100次的測試中，當中7款樣本包括3款採用鈦金屬機身的直身手機及摺疊機 F2幾乎無損，獲得5分滿分。部分型號出現較大破損，最差的是Samsung Galaxy A17 5G 及小米 MIX Flip，在跌撞50次後已損壞至無法使用。摺疊式手機的摺疊結構雖通過3萬次開合測試，但其主屏幕普遍較易被刮花。

