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科技
2024-12-17 15:52:00

消委會｜智能手機測試報告 貴價機攝力最強、續航力最強可接近2日

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消委會｜智能手機測試報告 貴價機攝力最強、續航力最強可接近2日

消委會｜智能手機測試報告 貴價機攝力最強、續航力最強可接近2日

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消費者委員會最新一期《選擇》月刊公布了50款智能手機的測試報告，測試由多國的消費者組織攜手合作，國際消費者研究及試驗組織（ICRT）負責統籌。當中包括各大品牌的最新旗艦機型、中階機型以及摺疊式設計手機。測試結果顯示，高端旗艦機型在拍攝功能方面表現優秀，但部分摺疊式設計手機的耐用程度仍有改進空間。

消委會5G智能手機試驗結果。

消委會5G智能手機試驗結果。

旗艦機拍攝質素與價格掛勾？

在不少用戶關心的拍攝能力方面，測試結果顯示，價格最高的旗艦機型手機在拍攝功能方面表現會相對出色，其中 Apple iPhone 16系列、Samsung Galaxy S24 系列、小米 14 Ultra、Google Pixel系列以及Honor  Magic6 Pro 等機型，在前後鏡頭拍攝質素方面均獲得 4.5 分的高分評價。這些機型在低光環境下的拍攝表現尤為突出，前置鏡頭皆配備自動對焦功能，可提升自拍照片質素。

在影片拍攝方面，上述旗艦機型同樣表現優異。測試顯示這些手機拍攝的影片畫面流暢細緻，影像穩定性良好，遠景放大拍攝效果理想。值得一提的是，部分採用摺疊式設計的機型，如Samsung Galaxy Z Flip6，可利用主鏡頭進行自拍，進一步提升自拍影像質素。

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Apple iPhone 16 系列、Samsung Galaxy S24 系列等2024 旗艦手機的拍攝質素在測試中獲高評價 Sony Xperia 1 VI 今代摒棄 4K 解像度屏幕，改用 1080p 級數的顯示，相信是續航力提升的最大因素之一 Samsung Galaxy S24 Ultra 仿效 iPhone 15 Pro 系列機種使用鈦金屬機身，耐用度大幅提升 消委會是次的報告中，並未有包括在香港頗多支持者的 Honor Magic V3，顯然其纖薄機身未有納入考慮

電池續航力表現參差、有機種可提供近2日用量

在電池表現方面，各款手機表現差異頗大。測試結果顯示，充滿電後的平均可用時間由 26.3小時至 53.9小時不等，相差超過一倍。其中，Apple iPhone 16 Pro Max、Asus Zenfone 11 Ultra、OnePlus Nord CE 4 Lite 及 Sony Xperia 系列的兩款機型 Xperia 1 VI 及 10 VI，可使用時間均超過45小時，續航力表現優秀。

而是次測試當中，電池表現最差的機種就是 Samsung Galaxy S24 FE，測試結果顯示該機型充滿電後僅能使用26.3小時，為所有受測機種中最低。緊隨其後的是 Honor 90 Lite 和 Google Pixel 8，充滿電後的可用時間分別只有26.9小時及26.6小時。

在充電速度方面，所有測試機型均支援快速充電功能。使用兼容的快速充電器，充滿電所需時間由 25分鐘至 2.5小時不等。其中 OnePlus、小米及 Motorola 部分機型的充電速度最快，僅需15分鐘即可充至50%以上電量。

鈦金屬機身建功、Apple／Samsung 機種耐用程度高

耐用程度測試包括構造檢定、耐跌撞能力及防水測試三個方面。在耐跌撞測試中，採用鈦金屬製造的 Samsung Galaxy S24 Ultra、Apple iPhone 16 Pro Max 及 Pro 版本表現最為出色，在進行 100次 0.8m 高度跌落測試後，機身幾乎完好無損。

然而，部分機型在耐用程度方面表現欠佳。Honor Magic6 Pro、小米14及Google Pixel 8在跌撞測試後出現明顯損壞，整體耐用程度評分僅為 2.5分。更令人擔憂的是，包括 Motorola、Oppo、小米 及 OnePlus在內的多款機型，在測試後出現屏幕無法使用或黑屏等嚴重問題。

摺疊式手機：創新與挑戰並存

測試中的 6 款摺疊式手機各具特色，但也面臨一些共同的挑戰。這些機型雖然都配備封面屏幕，但主屏幕的像素密度普遍不及傳統直板旗艦機型。此外，摺疊時的機身厚度較大，主屏幕較大的型號重量也明顯增加。

在功能表現方面，摺疊式手機的拍照能力普遍不錯，但電池表現較為遜色。值得肯定的是，除了 OnePlus Open 僅具備IPX4防潑水等級外，其他5款摺疊機型均達到IPX8防水級別。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

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