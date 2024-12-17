消委會｜智能手機測試報告 貴價機攝力最強、續航力最強可接近2日

消費者委員會最新一期《選擇》月刊公布了50款智能手機的測試報告，測試由多國的消費者組織攜手合作，國際消費者研究及試驗組織（ICRT）負責統籌。當中包括各大品牌的最新旗艦機型、中階機型以及摺疊式設計手機。測試結果顯示，高端旗艦機型在拍攝功能方面表現優秀，但部分摺疊式設計手機的耐用程度仍有改進空間。

旗艦機拍攝質素與價格掛勾？ 在不少用戶關心的拍攝能力方面，測試結果顯示，價格最高的旗艦機型手機在拍攝功能方面表現會相對出色，其中 Apple iPhone 16系列、Samsung Galaxy S24 系列、小米 14 Ultra、Google Pixel系列以及Honor Magic6 Pro 等機型，在前後鏡頭拍攝質素方面均獲得 4.5 分的高分評價。這些機型在低光環境下的拍攝表現尤為突出，前置鏡頭皆配備自動對焦功能，可提升自拍照片質素。 在影片拍攝方面，上述旗艦機型同樣表現優異。測試顯示這些手機拍攝的影片畫面流暢細緻，影像穩定性良好，遠景放大拍攝效果理想。值得一提的是，部分採用摺疊式設計的機型，如Samsung Galaxy Z Flip6，可利用主鏡頭進行自拍，進一步提升自拍影像質素。

電池續航力表現參差、有機種可提供近2日用量 在電池表現方面，各款手機表現差異頗大。測試結果顯示，充滿電後的平均可用時間由 26.3小時至 53.9小時不等，相差超過一倍。其中，Apple iPhone 16 Pro Max、Asus Zenfone 11 Ultra、OnePlus Nord CE 4 Lite 及 Sony Xperia 系列的兩款機型 Xperia 1 VI 及 10 VI，可使用時間均超過45小時，續航力表現優秀。 而是次測試當中，電池表現最差的機種就是 Samsung Galaxy S24 FE，測試結果顯示該機型充滿電後僅能使用26.3小時，為所有受測機種中最低。緊隨其後的是 Honor 90 Lite 和 Google Pixel 8，充滿電後的可用時間分別只有26.9小時及26.6小時。 在充電速度方面，所有測試機型均支援快速充電功能。使用兼容的快速充電器，充滿電所需時間由 25分鐘至 2.5小時不等。其中 OnePlus、小米及 Motorola 部分機型的充電速度最快，僅需15分鐘即可充至50%以上電量。

鈦金屬機身建功、Apple／Samsung 機種耐用程度高 耐用程度測試包括構造檢定、耐跌撞能力及防水測試三個方面。在耐跌撞測試中，採用鈦金屬製造的 Samsung Galaxy S24 Ultra、Apple iPhone 16 Pro Max 及 Pro 版本表現最為出色，在進行 100次 0.8m 高度跌落測試後，機身幾乎完好無損。 然而，部分機型在耐用程度方面表現欠佳。Honor Magic6 Pro、小米14及Google Pixel 8在跌撞測試後出現明顯損壞，整體耐用程度評分僅為 2.5分。更令人擔憂的是，包括 Motorola、Oppo、小米 及 OnePlus在內的多款機型，在測試後出現屏幕無法使用或黑屏等嚴重問題。 摺疊式手機：創新與挑戰並存 測試中的 6 款摺疊式手機各具特色，但也面臨一些共同的挑戰。這些機型雖然都配備封面屏幕，但主屏幕的像素密度普遍不及傳統直板旗艦機型。此外，摺疊時的機身厚度較大，主屏幕較大的型號重量也明顯增加。 在功能表現方面，摺疊式手機的拍照能力普遍不錯，但電池表現較為遜色。值得肯定的是，除了 OnePlus Open 僅具備IPX4防潑水等級外，其他5款摺疊機型均達到IPX8防水級別。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章