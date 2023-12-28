無人機及航拍機法例｜小型無人機令禁飛區、註冊及保險懶人包 甲一、甲二、乙類點分？

香港政府制訂的《小型無人機令》在2022年6月1日正式生效。除了禁飛區和危害他人的行為之外，其他條文都會有半年的寬限期。唔少人玩航拍機或小型無人機，都想更加了解這條《小型無人機令》法例。究竟現時玩航拍機有什麼要注意？
哪裡可以飛？哪裡不可以飛？可以飛多遠或幾高？又要不要買保險呢？ 甲一、甲二、乙類點分？今集就會同大家逐一講解。
無人機及航拍機法例｜禁飛區包括大帽山及大嶼山北部
《小型無人機令》新例之下多了不少「禁飛區」，譬如大帽山、天壇大佛和香港政府總部等，以後大家玩航拍之前
就記得上民航處eSUA網站睇下有哪些禁飛區。只要在禁飛區玩航拍機即屬違法，一經定罪最高可被判監禁2年及罰款港幣10萬元。
除了設立更多的禁飛區之外，新例亦將無人機的規格和操作方式分成甲一、甲二同埋乙類共3類。根據這個類別，決定大家以後玩航拍機或無人機時候，要不要註冊、考牌和買保險，以及事先攞到民航處的許可，而最低駕駛者年齡就是14歲。
無人機及航拍機法例｜甲一、甲二、乙類分別
無人機及航拍機甲一、甲二、乙類3個類別之間有什麼分別？第一是以無人機的規格去分類。甲一及甲二兩類都會比較多用於消閑娛樂的用途。
- 甲一類係指重量不超過250g、機身長度不超過1米、而槳翼至之間的關距離不超過1.2米的無人機，即是 DJI Mini 3 Pro 這類。
- 而甲二類就是指重量介乎250g至7KG嘅無人機，機身長度都不超過1米、而槳翼至槳翼之間亦都不可以超過1.2米，即是 DJI Mavic 3 這種。
- 乙類就是指超過7KG的機款，通常都用於商業拍攝或者樓宇勘察，普通用家很少會接觸到。
另外亦都會從機手嘅操作方式去分類，包括飛行高度和速度上的限制。甲一、甲二類都有不少共通點，包括只可以在日間飛行（即是由日出前半個鐘）。另外兩類的最遠飛行距離都是規定要在機手的視線範圍之內，並且要靠肉眼判斷到佢的航向。至於想玩FPV的朋友，就要再搵多個人做Visual Observer站在旁邊幫你望著部機，以防有突發情況。
一個人最多只可以操控一部機，而且不可以運載人或者動物，亦都不可以透過部機投放任何物件。不過相信這幾項對大部分無人機手都不會造成太大影響。而所有甲一和甲二類範圍外的操作，都會被歸為乙類。
無人機及航拍機法例｜註冊須知事項
如果兩邊不屬於同一類，只需接要求較多口一類去做就可以。譬如你拿著甲一類的Mini 3 Pro但又想飛得高過30米，就要跟返甲二類嘅的要求去註冊。不過要留意的是在新例之下，無人機或航拍機需要支援飛行紀錄及適飛空域辨識功能先可以跟甲二類的操作規定去玩。所以像 DJI Mini 3 Pro 這類有「黑盒」、GPS同埋有自動返航功能的無人機，先可以「越級操作」。
甲一和甲二類新例下又相差多遠呢？首先是飛行高度，甲一高飛行高度（地面以上）為100呎，而甲二為300呎。而最高速度方面，甲一的最高速度為時速20公里，甲二為50公里。飛得越快就要同其他人或者物件保持越遠的距離。根據法例20km/h以下就要保持10m距離，而快過20km/h就要保持返30m距離。
除了機身大小和玩法上有分別之外，甲二類還多咗註冊和買保險的步驟，首先大家要在政府的SUA一站通網頁注冊，並且需要提供身分證副本、住址證明和手機號碼。只要你部機或者操作方式其中一樣屬於甲二類或者乙類，都要同時注冊「小型無人機」及「註冊為遙控駕駛員」。而註冊之後亦都要將你得到的QR code貼在機身位置。
無人機及航拍機法例｜保險
保險方面，新例要求甲二類同乙類的無人機都要購買第3者保險，甲二類的最低保額暫定是500萬元，但民航處指確實的生效日期將於稍後指明日期生效（換言之甲二類暫時就唔需要買保險）。至於乙類保險的最低保額就係1000萬元，現在已經正式實施。
總括來說，《小型無人機令》增加了不少要求同限制，如果不想誤墮法網的話，就要熟讀入面的條文。除了遵守法例之外，機手的經驗同安全意識一樣重要，所以大家記得飛之前做足Safety Check，例如是留意天氣狀況、甚至用風速計測量一下地面風速、不要在大太風的情況下起飛以及校準部機的指南針先好開始，希望大家都可以飛得安全。
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