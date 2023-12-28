無人機及航拍機法例｜小型無人機令禁飛區、註冊及保險懶人包 甲一、甲二、乙類點分？

香港政府制訂的《小型無人機令》在2022年6月1日正式生效。除了禁飛區和危害他人的行為之外，其他條文都會有半年的寬限期。唔少人玩航拍機或小型無人機，都想更加了解這條《小型無人機令》法例。究竟現時玩航拍機有什麼要注意？ 哪裡可以飛？哪裡不可以飛？可以飛多遠或幾高？又要不要買保險呢？ 甲一、甲二、乙類點分？今集就會同大家逐一講解。

無人機及航拍機法例｜禁飛區包括大帽山及大嶼山北部 《小型無人機令》新例之下多了不少「禁飛區」，譬如大帽山、天壇大佛和香港政府總部等，以後大家玩航拍之前 就記得上民航處eSUA網站睇下有哪些禁飛區。只要在禁飛區玩航拍機即屬違法，一經定罪最高可被判監禁2年及罰款港幣10萬元。 除了設立更多的禁飛區之外，新例亦將無人機的規格和操作方式分成甲一、甲二同埋乙類共3類。根據這個類別，決定大家以後玩航拍機或無人機時候，要不要註冊、考牌和買保險，以及事先攞到民航處的許可，而最低駕駛者年齡就是14歲。

無人機及航拍機法例｜甲一、甲二、乙類分別 無人機及航拍機甲一、甲二、乙類3個類別之間有什麼分別？第一是以無人機的規格去分類。甲一及甲二兩類都會比較多用於消閑娛樂的用途。 甲一類係指重量不超過250g、機身長度不超過1米、而槳翼至之間的關距離不超過1.2米的無人機，即是 DJI Mini 3 Pro 這類。

而甲二類就是指重量介乎250g至7KG嘅無人機，機身長度都不超過1米、而槳翼至槳翼之間亦都不可以超過1.2米，即是 DJI Mavic 3 這種。

乙類就是指超過7KG的機款，通常都用於商業拍攝或者樓宇勘察，普通用家很少會接觸到。 另外亦都會從機手嘅操作方式去分類，包括飛行高度和速度上的限制。甲一、甲二類都有不少共通點，包括只可以在日間飛行（即是由日出前半個鐘）。另外兩類的最遠飛行距離都是規定要在機手的視線範圍之內，並且要靠肉眼判斷到佢的航向。至於想玩FPV的朋友，就要再搵多個人做Visual Observer站在旁邊幫你望著部機，以防有突發情況。 一個人最多只可以操控一部機，而且不可以運載人或者動物，亦都不可以透過部機投放任何物件。不過相信這幾項對大部分無人機手都不會造成太大影響。而所有甲一和甲二類範圍外的操作，都會被歸為乙類。