無合約Sim比較｜SoSim、自由鳥、Club Sim、MySim 價錢、網速懶人包

流動通訊服務除了一般大家所熟悉的固定年期簽約的傳統服務計劃之外，近年來越來越多人選擇或轉向一些無合約捆綁的流動服務計劃，也就是我們俗稱的無合約Sim卡。好處之一是可以給自己更大的彈性，靈活選擇和更改不同的服務計劃，不會像以前一樣被長期的計劃捆綁住。而且還可以帶著無合約Sim卡去外國旅行。但相比傳統的服務計劃，SoSim 、Club Sim、MySim、自由鳥計劃在網絡表現上有什麼不同呢？收費方面如何？有甚麼缺點呢？還有，如何才能找到既價錢低電話服務計劃?

甚麼是無合約Sim卡？ 無合約Sim卡相比傳統服務計劃，不會將你捆綁在長期的計劃中，隨時可以轉移到其他運營商，都不會產生提前終止服務費用。在選擇服務計劃方面，年期服務計劃或者俗稱的上台服務計劃更具彈性。在每個月使用服務之前，你可以按照自己的需求預先購買或選擇某一個服務計劃，這使得計劃更加靈活和具有彈性，這就是無合約Sim卡的優勢所在。 不過，絕大多數的無合約Sim卡只提供4.5G的服務，而5G服務目前只有Club Sim和MySim有提供，而且網絡最高速度也比起上台月費用戶低，這在網速體驗上稍微有些差距。

無合約Sim卡比較 價錢/用量 而無合約Sim卡計劃通常是預付的形式，而在這次所選擇的4家無合約Sim卡的電信供應商中，分別屬於csl旗下的Club Sim、3HK旗下的SoSIM、中國移動香港旗下的MySim，及可以說是無合約Sim的始祖 - 屬於SmarTone旗下的自由鳥。 這4家在首個月的開卡月費有很大的差別，我們以它們最便宜的4.5G FUP計劃進行對比，價格由 $33 至 $88 不等，屬於csl旗下的Club Sim的開卡月費為$88，是這4家中最貴的，而屬於3HK旗下的SoSIM，和中國移動香港旗下的MySim則相對實惠，只需要$33元。然而，屬於SmarTone旗下的無約Sim自由鳥，竟然以開卡第一個月免月費來吸引用戶。 但從第二個月起，自由鳥的月費價格就是這4家中最貴的，需要$98才能獲得16GB的數據，吸引力相對較。而Club Sim則需要$88才能獲得40GB的數據，相比其他兩家電信商，SoSIM和MySim可以提供$33至$42就可以獲得50GB的基本數據，價格和數據量都相對吸引人。

無合約Sim卡比較 自由鳥優勢 而在基本數據的速度方面，這4家電信商在以上服務計劃中都列明最高速度可達42Mbps。然而，當你使用完基本數據並達到公平使用政策（FUP）限速時，速度上就有很大的差別，Club Sim、SoSIM和MySim在FUP限速情況下的最高速度只有128 kbps。 128 kbps的速度相當有限，根據OFCA的資料，以下載一首4MB的歌曲作為例子，如果使用1Mbps的數據速度，只需要約40秒就能下載完成。而使用128kbps的數據速度下載同一首歌曲則需要更長的時間，大約5分鐘。 而收聽網上電台、網上音樂需要128kbps或以上的數據速度，而觀看YouTube或Netflix等串流平台的高解析度短片，則需要至少1Mbps或以上的速度，而玩一些PVP遊戲則需要更高的速度。因此，在128kbps的情況下只能執行一些對數據速度要求不高的操作，例如瀏覽網頁、發送電子郵件、WhatsApp文字信息等。 雖然自由鳥的月費有點貴，但在FUP用量後的速度上限只降到了2Mbps，相比其他無合約Sim卡，有一定優勢，至少仍然可以勉強觀看視頻和收聽音樂，對日常使用影響不大。

無合約Sim卡比較 通話服務 在通話分鐘這方面，四家電信公司在第一個月的服務方案中，都包含了通話分鐘。Club Sim和自由鳥更是無限通話分鐘，想怎麼聊就怎麼聊，適合經常和朋友傾電話的你。而MySim則包含了5,000分鐘通話時間。不過，SoSIM在首月的服務計劃中，包含的通話分鐘相對較少，只有1,500分鐘，平均30天內使用，每天只有50分鐘的使用量，尤其現在銷售電話繁多一不留神就會浪費掉一些分鐘在這類電話上，這樣就不划算了。 而四家電訊公司都支援VoLTE通話，使用4G網路進行語音通話，使通話接通時間更快通話音質更好。而最重要的是，在通話時網路信號不會降落到2G或3G，可以保持在4G網路上，繼續使用數據上網。

雖然現在有很多通訊軟體，例如WhatsApp、Signal，都可以透過數據進行語音通話，省去了不少通話分鐘，但透過數據進行的語音通話，始終會受到網路速度和接收的影響通話的穩定性可能不如普通語音通話高。 另外，Club Sim和自由鳥還支援VoWi-Fi功能，即使在一些4G流動網路信號不好的地方，只要有Wi-Fi就可以加強通話的品質和穩定性，這樣就不用擔心打電話會斷線了。 但是還要注意，如果要使用以上這兩種功能，除了服務方案需要包含之外，手機也需要支援這些功能。目前，大部分在香港市面上購買的行貨4G或5G智能手機都支援VoLTE和VoWi-Fi功能，可以在手機設定中開啟使用，詳細支援的手機型號和設定，可以向各電訊公司和自己手機的品牌技術人員查詢。 還有其他關於語音通話的功能，例如俗稱為「飛線」的來電轉接、留言信箱等功能，部分電信公司都有提供。 ▼ 無合約Sim卡｜SoSim 、Club Sim、MySim、自由鳥網速測試 ▼

無合約Sim卡比較 網速 至於速度測試部分，雖然四家電信業者都聲稱他們的網速最高可達42Mbps，然而實際上我們能夠獲得多少速度呢？我們派遣了同事前往港九新界五個不同的地點，使用通訊事務管理局（OFCA）進行網速測試。 在測試結果中，四間電訊商在不同地區使用OFCA測試的結果有些微差異，在五個地點的網速測試中，自由鳥整體的下載速度比較平均大約能維持在30至40Mbps之間，尤其在繁忙的港鐵站內，自由鳥的表現優於其他三家，然而，Club Sim和MySim在港鐵站內的表現則稍顯不足，其下載速度甚至無法達到雙位數，此外，MySim在測速期間還出現了上載線路斷線的情況。

自由鳥下載快 Club Sim上載佔優 而在一些戶外繁忙地區，四間電訊商的速度表現令人比較滿意，下載速度可以達到雙位數尤其在尖沙咀的測速中，四間電訊商的下載速度幾乎可以達到他們所宣稱的最高速度，而Club Sim的下載速度甚至可以達到70.9Mbps，上載速度也達到56Mbps，足以媲美傳統上台月費的無限速4.5G速度。 然而，在戶外的巴士轉乘站，Club Sim在這個地方的網絡表現就稍微不佳，而MySim和自由鳥的表現則相對較出色，我們在下班時間的黃昏六點進行測試，MySim和自由鳥的下載速度都可以達到40Mbps，相較之下，Club Sim連4Mbps都無法達到。 綜合五個地點的測試結果來看，自由鳥的下載速度在四間電訊商中表現較佳，而上載速度方面，Club Sim稍微優於其他三家，然而，SoSim雖然網絡表現不是最好，也不是最差，但在表現上比較平均和穩定。考慮到這四間電訊商的平均月費不到$100，再加上測試結果顯示的網路速度，其實已足以應付大多數人的日常需求，例如上網、觀看劇集、進行視訊會議等都完全沒有問題，表現可與傳統上台月費的服務相媲美。 提醒大家，網絡的體驗速度會受到網絡設定，網絡規格、所使用的設備、發射機站的容量和覆蓋範圍等外在因素的影響。始終都是流動網絡服務，不同電信公司的網絡覆蓋範圍也有所不同，所以在選擇服務之前，可以先到通訊事務管理局的網頁或者nPerf maps網站，了解他們的網絡覆蓋。

無合約Sim卡比較 漫遊服務 另外除了一般的本地通話和數據服務之外，無合約SIM其實還有旅遊用的漫遊數據方案供大家選擇，可以讓大家像旅遊SIM卡一樣使用。ClubSIM以多種套餐和多種玩法作為賣點，其海外上網方案也可以分拆出售，而且還有划算的套餐優惠，只需78元，就可以買到亞太區7日的漫遊數據，我們常去的熱門旅遊地，如澳洲、日本、馬來西亞、南韓、中國內地、越南、台灣和泰國亦可以用到，除開每日費用都只是$11.1。而最抵玩的地方是購買的數據是以逐日計算的，未用到的日數在365天內仍然有效，可以留在下次旅程時繼續使用，即使是去不同的國家也可以用到。 而SoSIM就有「一卡兩用」的方案，只要在開卡後的48小時內，新買的SoSIM可以選擇使用作為，「本地卡」或者「外遊專用卡」來使用。而卡內的儲值額就可以即時買到亞太區5日的漫遊數據，計返都是$6.6／日的價錢，是無合約SIM卡中最抵玩的。值得留意的是，如果你本身已經是SoSIM的用戶，就無法享受到這個開卡的優惠，要另外購買數據Pass啦，同樣以亞太區為例子，收費就要$12／日，頭500MB不限速，之後會限速到128Kbps，如果不想限速的話，可以加$7至1000MB不限速數據。 MySIM也可以加購旅遊用的漫遊數據方案，不過計費方式就同其他三間不同，而是將各個國家的方案分開計算。例如，泰國、台灣、新加坡和韓國正在進行限時優惠，4月30號前只需要$12／日，而內地、澳門、馬來西亞和大家常去的日本則是$15／日。 而自由鳥用戶可以加購他們的「自由鳥遨遊SIM」套餐，自從去年聖誕開始已經有推出旅行優惠，而且不斷延長，最新的「復活節優惠」由即日起至4月30日，選購「亞洲12地」外遊數據7日或以上，在付款時使用優惠碼「EGG15」即可減$15，平均每日外遊數據只需要$12.9。

無合約Sim卡比較 額外服務 而部分無合約SIM都有一些自家的額外服務作為吸引，例如自由鳥，就不需要另外支付費用，可以在每晚凌晨1點至6點享受無限數據使用，此外，Zoom/Teams也可以享受高速數據使用，不會扣減原本計劃的基本數據，適合經常使用Zoom/Teams開會和上課的你。 而SoSIM的後續月費計劃則為用戶度身訂做不同的套餐，例如有無限影視數據計劃，讓你在30天內可以任意使用本地數據觀看，Disney+、Netflix、HMVOD、myTV Super和Apple TV+，同時，他們還為學生和持續進修的人提供安心網課組合，這個套餐在30天內提供本地數據，可以用於ZOOM、Microsoft Teams、Google Classroom、Google Meet、WhatsApp和WeChat等網課平台。