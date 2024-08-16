來電攔截App推薦｜小熊來電、WhosCall、CallApp等實測　杜絕詐騙、廣告需要課金嗎？

專為智能手機設計的滋擾來電攔截應用程式（來電攔截App）您和我可能都安裝過，它們可以有效地識別和攔截垃圾來電。消費者委員會發表了垃圾電話攔截應用程式的評測報告，比較香港最常用的五款應用程式，包括WhosCall、小熊來電、CallApp、TrueCaller、芝麻來電。 然而，報告的內容相對複雜，讓人難以判斷哪一個應用程式更好用。所以我們這次整理了消費者委員會的資料，再安裝了這幾個應用程式進行實測，看看它們的攔截方法是否真的有效。同時也比較了它們的付費功能，當然少不了一些額外的安全貼士。

《CallApp》、《True Caller》 Apps 暗藏私隱危機 《小熊來電》和《芝麻來電》主要使用公開的香港垃圾來電資料庫，而《CallApp》、《TrueCaller》和《WhosCall》則使用自家的資料庫建立黑名單。聽起來有自己的資料庫就好像厲害一些，但這些號碼的來源就有相當大的斟酌餘地，這三個有自己資料庫的來電攔截App當中，只有《WhosCall》明確表示它們的號碼資料庫來自不同地區的政府部門以及用戶自發舉報。 至於《CallApp》和《TrueCaller》的電話號碼資料，竟然是來自用戶的電話簿。《CallApp》在安裝的時候會要求用戶將自己手機裡面的通訊錄資料全部上傳，透過多用戶交叉比對的方式去強化識別不同的電話號碼是否垃圾來電。另外《TrueCaller》如果是非Google Play下載回來的Android APK版本在啟動強化搜尋功能的時候也會進行類似的動作，無可否認這種做法某程度上可以提升到號碼辨識的準確程度。 《CallApp》和《TrueCaller》甚至加入付費功能，在您第一次收到陌生來電的時候已經可以因為其他人的電話簿裡面有這個號碼而即時知道是誰打過來。但是這種做法就會導致其他人即使沒有安裝《CallApp》和《TrueCaller》，聯絡資料也一樣會被上載到它們的資料庫而且被用來圖利，相信有不少人都認為這樣做有違私隱。 消費者委員會在報告裡面也表明這種做法有問題，只不過方便性和私隱似乎一直都是難以兩全其美，要如何衡量兩者就要看用家自己的取捨了，如果對自己和他人的私隱比較重視的話，5個應用程式當中就只有《芝麻來電》一個是在安裝的時候不需要註冊、不需要驗證，也不需要上傳任何資料就已經可以使用，感覺上用戶較為放心。 日本地震｜遊日必裝5個防災App推薦 即時地震警報通知及避難資訊（內附下載連結）

不裝 Apps － Android、iOS 原生功能夠用？ 講了這麼久總結了來電攔截App的特點，簡單來說這些應用程式的免費版本其實已經幫到大家在日常生活當中減少很多的來電滋擾了，但是在方便的背後其實也有不少的爭議之處。 除了《CallApp》《TrueCaller》上面提及到上載用戶手機資料的做法，在香港也算蠻出名的《小熊來電》、《WhosCall》長久以來都有不少聲音指它們安裝的時候需要收集過多非必要的用戶資料，其實說到底就是怕用戶交出去的資料最終會在不知情的情況下被用作牟利用途

那麼作為一般用家，有沒有可能在不安裝這些應用程式的同時又可以阻擋到垃圾來電呢？ 答案是可以的，因為Android和iOS兩大平台其實由幾年前的版本開始，已經在設定裡面加入了一些針對垃圾來電的防護功能。以Android手機為例，原生的電話通話應用程式就已經包含了查看來電者ID以及過濾垃圾來電的功能，資料來源就主要是Google自己的資料庫，打開了它已經可以防範絕大部分的垃圾來電。 而在iPhone方面由iOS 13開始，在設定電話裡面也加入了將未知來電設定為靜音的功能，打開了之後只要是沒有出現過在您的聯絡人通話紀錄，又或者是Email和簡訊裡面都沒有出現過的電話號碼打來的話，手機一律都不會響起，過程中完全不需要取用網上的任何紀錄做比對，算是在線上黑名單以外一個更加直觀的攔截來電方法。 日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量、AI自動飛行！缺點超明顯？！

AI 新世代防騙要留神 最後也要提醒大家，隨著AI技術的發展，詐騙電話的手法也越來越高明。過去一兩年以來已經有好幾宗利用AI Deepfake假面具作為行騙方式的騙案發生，而AI變聲技術也已經不是什麼天方夜譚，只需要利用你的十幾秒錄音，對方已經可以完成複製，再利用你的聲音去欺騙其他人。所以收到疑似詐騙電話，各位第一時間是千萬不要作出太多不必要的回應，如果肯定對方來意不善，不如早早掛斷，好過浪費自己的時間之餘，更可能洩露自己的身份訊息。 我們應保持警惕，不要因為對方使用了我們熟悉的聲音或面孔而掉以輕心。如果您收到疑似詐騙電話，建議您第一時間掛斷，以保護自己的隱私和安全。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章 無人機及航拍機法例｜禁飛區、註冊及保險懶人包甲一