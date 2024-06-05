環球連接丨Colt Technoloy Services宣布收購Lumen 宣布於6亞洲市場擴展業務

經營環球電信及數據中心服務與數碼基礎設施，總部位於英國倫敦的Colt Technology Services(簡稱Colt)，宣布最新全球發展策略。Colt將透過收購電訊公司Lumen的歐洲、中東及非洲(EMEA)業務，加強全球數碼基建地位，並通過策略合作關係將其業務覆蓋範圍擴大到北美市場。與此同時，隨著最近於日本西部與韓國擴張都會網絡(Metropolitan Area Network, MAN)的覆蓋範圍，針對愈來愈多企業數碼轉型，並積極採用生成式AI，導致區內對網絡頻寬的需求日益增加，Colt計劃利用全球合作夥伴將業務擴展到東南亞，其中包括於菲律賓、台灣、越南、泰國、馬來西亞和印尼6個亞洲市場擴展業務。
Colt於亞洲6市場擴展業務 水谷安孝：收購Lumen強化網絡數碼基建之顧問角色
之所以Colt看好亞太地區市場，並認為是業務發展的關鍵所在。Colt亞太區總裁水谷安孝引述Global Data的數據顯示，2022至2027年該地區企業對企業網絡服務的平均複合年增長率(CAGR)預計為9.8%，高於美國(7.05%)和歐洲(8.41%)市場。他認為是區內企業對數碼轉型和生成式AI的積極運用，對網絡和頻寬的穩定與速度需求殷切。他指Colt預計在未來3年投資總額1億歐元(約8.47億港元)，以滿足亞洲企業需要。
水谷補充，「透過策略合作夥伴關係，Colt能夠為客戶提供更合適和廣泛的區域服務及專業知識，並利用規模經濟提供具競爭力的定價。 我們能夠在全球提供全面的點對點網絡服務，令亞洲客戶以及計畫將其網絡從世界各地連接到亞洲市
場的客戶受惠。我們的人工智能分析估計目標市場規模約為22億歐元(約188億港元)。」
Colt與當地多間電信營運商進行企業對企業之間的合作，而全新互惠策略合作夥伴關係將為區內企業客戶帶來以下效益：
- 透過策略合作夥伴關係，在東南亞地區提供價格具競爭力的以太網和IP連接服務，支援客戶對軟件定義廣域網SD WAN的需求，並促進市場積極採用雲端科技。
- 提供與Colt在其他擁有自設光纖的市場般相似級別的網內產品服務等級協定(On-net Product SLAs)
- 簡化和改善點對點以及整個銷售周期內的客戶體驗，包括提高報價速度(從數周縮短至到數天)、提升服務交付效率、提供直接參與籌劃過程的機會，以及與策略合作夥伴在服務營運上的協調工作。
Colt香港營運15年 業務錄得快速增長
香港業務方面，適逢今年Colt在香港運營15周年。Colt區域銷售總監兼香港主管劉嘉鳳Amana表示，在2018至2023年間，企業在本港業務錄得複合年增長率(CAGR)超過25%。「過去10年，Colt香港的團隊人數也增加了四倍，其中軟件開發團隊更以香港為總部，負責檢視並管理整個全球平台。」
Colt最近被香港交易所評為2023年「最佳衍生產品數據供應商(國際市場)」，肯定其對全球資本市場參與者和香港交易所客戶提供市場數據的重大貢獻。此外，Colt亦獲上海證券交易所旗下中國投資信息有限公司頒發「最佳信息商」白金獎，表揚其能夠提供連接和維護低時延市場數據傳送所需一切組件的能力，包括管理效能、時延和數據傳送專線的頻寬。