環球連接丨Colt Technoloy Services宣布收購Lumen 宣布於6亞洲市場擴展業務

經營環球電信及數據中心服務與數碼基礎設施，總部位於英國倫敦的Colt Technology Services(簡稱Colt)，宣布最新全球發展策略。Colt將透過收購電訊公司Lumen的歐洲、中東及非洲(EMEA)業務，加強全球數碼基建地位，並通過策略合作關係將其業務覆蓋範圍擴大到北美市場。與此同時，隨著最近於日本西部與韓國擴張都會網絡(Metropolitan Area Network, MAN)的覆蓋範圍，針對愈來愈多企業數碼轉型，並積極採用生成式AI，導致區內對網絡頻寬的需求日益增加，Colt計劃利用全球合作夥伴將業務擴展到東南亞，其中包括於菲律賓、台灣、越南、泰國、馬來西亞和印尼6個亞洲市場擴展業務。

Colt於亞洲6市場擴展業務 水谷安孝：收購Lumen強化網絡數碼基建之顧問角色

之所以Colt看好亞太地區市場，並認為是業務發展的關鍵所在。Colt亞太區總裁水谷安孝引述Global Data的數據顯示，2022至2027年該地區企業對企業網絡服務的平均複合年增長率(CAGR)預計為9.8%，高於美國(7.05%)和歐洲(8.41%)市場。他認為是區內企業對數碼轉型和生成式AI的積極運用，對網絡和頻寬的穩定與速度需求殷切。他指Colt預計在未來3年投資總額1億歐元(約8.47億港元)，以滿足亞洲企業需要。

水谷補充，「透過策略合作夥伴關係，Colt能夠為客戶提供更合適和廣泛的區域服務及專業知識，並利用規模經濟提供具競爭力的定價。 我們能夠在全球提供全面的點對點網絡服務，令亞洲客戶以及計畫將其網絡從世界各地連接到亞洲市

場的客戶受惠。我們的人工智能分析估計目標市場規模約為22億歐元(約188億港元)。」

Colt與當地多間電信營運商進行企業對企業之間的合作，而全新互惠策略合作夥伴關係將為區內企業客戶帶來以下效益：