綻放浪漫氣息 GARMIN LILY 2女裝智能腕錶

西方情人節撞正中國傳統新正頭，如果趕唔切買禮物冧女友？仲有下周六正月十五元宵佳節俾大家補飛！GARMIN最近推出LILY 2女裝智能腕錶，廠方聲稱為市面最小巧的智能錶錶徑，特別為纖細手腕佩戴而設。腕錶配備多項適合時尚女性使用的元素，還新增10款舞蹈健身選項，方便女生作健康管理，時刻保持美好身段。

35.4毫米錶徑 印花錶盤設計

GARMIN LILY 2擁有市面最小巧35.4毫米的智能錶錶徑，搭配優雅流麗的獨特印花錶盤，易於配襯女生心愛的手鏈、戒指和耳環等，堪稱智能首飾。產品備有泡泡糖紫與珍珠牛奶兩款矽膠款錶帶，亦提供鼠尾草灰和橡木果實的編織錶帶，以及橡樹摩卡與春日麥穗的皮革錶帶，適合不同性格及氣質的女生佩戴。新作的錶盤及錶圈採用航太級鋁合金製作，符合5ATM防水標準，提供最長5天續航力，效能對版。又提供「早安晨報」功能，方便查閱睡眠、日程和天氣等內容項目，除腕式光學心率感測和全天候監測心率追蹤外，此錶亦能追蹤用家睡眠階段及心率、壓力、Pulse Ox脈搏血氧濃度及呼吸數據，為睡眠品質評分，並提供增進睡眠品質的分析建議。

