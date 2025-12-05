聖誕2025｜友和YOHO聖誕年終優惠狂賞　雙12閃購、每日驚喜優惠碼

友和YOHO推出「聖誕優惠四重賞」，涵蓋4場限時閃購、精選禮物套裝、預算專區，以及由12月8日至25日的聖誕倒數日曆，每天送出不同優惠。

一連四天雙12閃購 12月10至13日晚上10時準時開搶，焦點家電及美容產品等減逾$2000，更設$99至$599交換禮物系列，適合不同預算及送禮對象。抵買推介包括TCL S45H 2.0聲道超重低音Soundbar，原價$1298減至$399；Foreo LUNA 4 Go洗面儀套裝原價$1529，優惠價$599；TCL S5K系列40吋 QLED FHD Google智能電視機原價$4180，閃購價$2000。

暢銷產品組合套裝 精選暢銷產品推薦低至45折，有人氣即影即有相機、風筒、舒壓按摩套裝、美肌產品、芳香療癒套裝、烹飪組合等。熱選套裝包括Fujifilm富士Instax Mini 12 即影即有相機連相紙，原價$1010減至$700；Philips舒壓按摩組合頭部按摩器連可拆式按摩不求人，原價$1296組合價$999。

禮物提案專區 另外，友和YOHO幫大家嚴選$200至$1000預算範圍的聖誕禮物推介，包括$199的飛利浦無線充電小鳥燈、64折的Morus V6 真空吸附掛燙機限定禮盒裝等、55折入手Thann 電子香薰噴霧器+香薰油套裝。

聖誕倒數每日狂賞CODE 由12月8日至12月25日，每日揭曉不同禮物或優惠，隨時加碼送禮，包括全單$25優惠劵、Dyson $500優惠劵等。