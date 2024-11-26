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科技
2024-11-26 18:53:35

華為發布HUAWEI Mate70系列及大摺Mate X6手機　全系列賣點價錢一覽

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華為發布HUAWEI Mate70系列及Mate X6全新智能手機系列。

華為發布HUAWEI Mate70系列及Mate X6全新智能手機系列。

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華為今日（11月26日）舉行盛大發布會，一口氣推出多部旗艦級手機，包括HUAWEI Mate70系列及大摺Mate X6；另外還有MatePad Pro 13.2平板、HUAWEI Watch D2及HUAWEI Watch Ultimate Design智能手錶等等，相當大堆頭。

HUAWEI Mate70系列特點一覽。 HUAWEI Mate70系列採用紅楓原色影像系統，還原真實色彩。 HUAWEI Mate70價錢一覽。 HUAWEI Mate70 Pro價錢一覽。

HUAWEI Mate70系列

有Mate70、70 Pro、70 Pro+及Mate 70RS Ultimate Design，Mate70及70 Pro共有雲杉綠、風信紫、雪域白及曜石黑4種配色，前者為6.7吋簡約直屏，Pro版則是6.9吋等深四曲屏，支持3D人臉支付。

鏡頭模組採用星環設計，並設紅楓原色影像系統、AI電影質感引擎等技術，並加入全新鮮艷、原色及明快3種XMAGE色彩風格。鏡頭配置為主攝5000萬像素、4800萬像素長焦鏡及4000萬像素超廣角鏡頭。

搭載HarmonyOS NEXT系統，性能增強40%，可使用多種鴻蒙AI功能，包括AI運動軌跡、AI隔空傳送、AI消息隨物及AI降噪對話等。內置5500mAh電池，提供100W有線超級快充、80W無線超級快充，另支援北斗衛星消息及第二代靈犀通信。

HUAWEI Mate70價錢為12GB+256GB人民幣5499、12GB+512GB人民幣5999、12GB+1TB人民幣6999。HUAWEI Mate70 Pro 12GB+256GB人民幣6499、12GB+512GB人民幣6499、12GB+1TB人民幣7999。

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HUAWEI Mate70RS Ultimate Design非凡大師為頂級配置。 HUAWEI Mate70RS Ultimate Design價錢一覽。 HUAWEI Mate70 Pro+價錢一覽。

特設兩款旗艦設計

HUAWEI Mate70 Pro+採用微納米3D拓印技術，金絲錦纖表面，配有1440顆星光飾釘，貴氣十足。同樣有齊Mate 70功能，提供金績銀錦、飛天青、羽衣白及墨韻黑4種配色，價錢為16GB+512GB人民幣8499、16GB+1TB人民幣9499。

HUAWEI Mate70RS Ultimate Design規格與Pro+相同，使用高亮鈦玄武架構，採用傳奇星鑽設計，並有雙層OLED顯示屏，以及升級高低頻雙振膜立體聲單元。提供皓白、瑞紅及玄黑3種配色，16GB+512GB售價人民幣11999，16GB+1TB人民幣12999。

HUAWEI Mate X6大摺手機特點一覽。 HUAWEI Mate X6打開後足7.9吋。 HUAWEI Mate X6配備4鏡頭系統。 HUAWEI Mate70及Mate X6可升級HarmonyOS NEXT鴻蒙系統多種AI功能。 HUAWEI Mate X6價錢一覽。 HUAWEI Mate X6典藏版價錢一覽。

HUAWEI Mate X6摺疊手機

採用分布式玄武架構，重構核心元件佈局，提升折疊手機空間利用率，讓機身更薄的同時，在通訊散熱等提升表現。配備第二代玄武鋼化昆崙玻璃、全新玄武水滴鉸鏈、碳纖維內屏支撐層及機翼鋁機身框架，更耐用堅固。`

設有錦纖及素皮兩種質料，並有寰宇紅、深海藍、曜石黑、星雲白及星雲灰5款配色。超高清雙屏支持HDR Vivid，1-120 Hz自適應刷新率，打開為7.93吋、摺疊後為6.45吋，峰值亮度達2500 nits。

四攝鏡頭包括5000萬像素主鏡頭、4800萬像素長焦微距鏡鏡、4000萬像素超廣角鏡頭及紅楓原色鏡頭，達150萬多光譜通道，配合XD Fusion原色引擎，調節影像色準。鴻蒙大屏AI有小藝智能分屏功能、AI智能摘要、AI文檔智能拆分、AI手勢操控及全景多窗，最多支持3個app同時運行並切換。

HUAWEI Mate X6價錢為12GB+256GB人民幣12999、12GB+512GB人民幣13999；典藏版16GB+512GB人民幣14999、16GB+1TB人民幣15999。

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