科技
2025-10-31 11:00:00

華為HUAWEI nova 14系列自拍最強手機　首度加入紅楓原色鏡頭

HUAWEI nova 14系列正式發布，將於11月20日發售。

華為今天發布全新HUAWEI nova 14系列智能手機，有基本版及Pro版本，首度搭載紅楓原色鏡頭，支援XD Portrait人像引擎，打造獨特紅楓質感人像風格。售價分別才$2699及$3799，中階手機都可以帶來專業級人像拍攝表現。

HUAWEI nova 14 Pro有3色可選，機身為圓邊框及曲面屏幕。 HUAWEI nova 14 Pro為4鏡頭組合，紅楓原色鏡頭令色彩更真實。 HUAWEI nova 14 Pro的人像拍攝為強項，清晰立體。 HUAWEI nova 14 Pro備有雙自拍鏡頭可作變焦。 HUAWEI nova 14 Pro自拍性能相當強大。 HUAWEI nova 14 Pro可作廣角或2倍變焦自拍。 HUAWEI nova 14 Pro的AI最佳表情功能可以利用數張照片作合成。

加強拍攝及自拍性能

高階型號首度加入紅楓原色鏡頭，配合升級的XD Portrait Engine，影像技術有效捕捉多光譜光數據，實現比傳統RCB傳感器高出120%的色彩準確度，為人像注入真實感與深度。搭載5000萬像素超清人像自動對焦自拍鏡頭，更有業界首創的0.8x至5x變焦範圍，自拍及合照最佳。更是首款支援前後鏡頭風馳閃拍的智能手機，確保清晰捕捉動態場景和人像瞬間。

主鏡頭有5000萬像素超光變鏡頭，支援F1.4-F4.0高達10段可變式物理光圈，能根據場景辨識智能調節。另有具有OIS光學防手震的1200萬像素長焦鏡頭，以及支援2cm超級微距拍攝的112°超廣角微距鏡頭，可輕鬆拍攝特寫以及廣闊風景。
 

HUAWEI nova 14系列以平面屏幕及邊框為設計。 HUAWEI nova 14色調及設計跟Pro機型相似。 HUAWEI nova 14 Pro主要賣點一覽。 HUAWEI nova 14 Pro售價。 HUAWEI nova 14主要賣點一覽。 HUAWEI nova 14售價更加相宜。

全新鏡頭機身設計

HUAWEI nova 14系列採用全新星軌環設計，HUAWEl nova 14 Pro採用6.78吋四曲面屏幕，而 HUAWEl nova 14則搭載超薄6.7吋OLED平面屏幕。兩款型號均擁有纖薄機身與精緻機背飾面，白及淺藍色機身有閃耀冰晶紋理。採用5,500 mAh大容量電池，支援100W HUAWEI SuperCharge Turbo快充技術，充電五分鐘足夠播放5.3小時影片。

HUAWEI nova 14比Pro版本更加纖薄輕巧，只有192g、7.2mm厚，同樣搭載5000萬像素主鏡頭、超廣角鏡頭及超清人像自拍鏡頭，但就缺乏後置紅楓鏡頭及只有單自拍鏡頭。平面屏幕略小，刷新率亦為60-120Hz。

HUAWEI nova 14系列由11月20日發售，同樣有冰晶藍、凝霜白及羽砂黑3種配色。基本版配置為12GB+256GB，售價為$2699；Pro版配置為12GB+512GB，售價為$3799。於指定零售商購買即送HUAWEI智能體脂磅。

