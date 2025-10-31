華為HUAWEI nova 14系列自拍最強手機　首度加入紅楓原色鏡頭

華為今天發布全新HUAWEI nova 14系列智能手機，有基本版及Pro版本，首度搭載紅楓原色鏡頭，支援XD Portrait人像引擎，打造獨特紅楓質感人像風格。售價分別才$2699及$3799，中階手機都可以帶來專業級人像拍攝表現。

加強拍攝及自拍性能

高階型號首度加入紅楓原色鏡頭，配合升級的XD Portrait Engine，影像技術有效捕捉多光譜光數據，實現比傳統RCB傳感器高出120%的色彩準確度，為人像注入真實感與深度。搭載5000萬像素超清人像自動對焦自拍鏡頭，更有業界首創的0.8x至5x變焦範圍，自拍及合照最佳。更是首款支援前後鏡頭風馳閃拍的智能手機，確保清晰捕捉動態場景和人像瞬間。

主鏡頭有5000萬像素超光變鏡頭，支援F1.4-F4.0高達10段可變式物理光圈，能根據場景辨識智能調節。另有具有OIS光學防手震的1200萬像素長焦鏡頭，以及支援2cm超級微距拍攝的112°超廣角微距鏡頭，可輕鬆拍攝特寫以及廣闊風景。

