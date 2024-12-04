華為Mate X6廣告現身銅鑼灣 香港行貨即將來臨？

華為Mate X6 手機廣告現身銅鑼灣是近年首次，意味著Mate X6 好大機會推出香港版。（MobileMagazine圖片 ）

華為早前於內地發表了全新 Mate 旗艦手機，Mate 70 系列名及 Mate X6 系列。近日有消息稱，摺疊手機 HUAWEI Mate X6 將於12月12日發表國際版。而Mate X6的巨型廣告已現身銅鑼灣，意味著國際版 HUAWEI Mate X6 將於短期登陸香港。

雖然早前在機場區域內出現過 HUAWEI Mate 60 系列及 Pura 70 系列的廣告，不過今次 HUAWEI Mate X6 手機廣告現身銅鑼灣是近年首次，意味著 HUAWEI Mate X6 好大機會推出香港版。