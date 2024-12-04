華為Mate X6廣告現身銅鑼灣 香港行貨即將來臨？

華為早前於內地發表了全新 Mate 旗艦手機，Mate 70 系列名及 Mate X6 系列。近日有消息稱，摺疊手機 HUAWEI Mate X6 將於12月12日發表國際版。而Mate X6的巨型廣告已現身銅鑼灣，意味著國際版 HUAWEI Mate X6 將於短期登陸香港。
雖然早前在機場區域內出現過 HUAWEI Mate 60 系列及 Pura 70 系列的廣告，不過今次 HUAWEI Mate X6 手機廣告現身銅鑼灣是近年首次，意味著 HUAWEI Mate X6 好大機會推出香港版。
此外，早前 HUAWEI Pura 70 系列只於香港低調推出與今次 HUAWEI Mate X6 的宣布手機大有不同。預計 HUAWEI 將 HUAWEI Mate X6 視作首款回歸國際市場的首款手機。而回歸得國際市場，相信大家需要的手機功能 HUAWEI 都已準備好。
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Mate X6屏幕展開後4.6mm
HUAWEI Mate X6 機身厚度僅為9.85 mm及重239g﹐而展開屏幕後只有4.6mm。Mate X6 機背採用鏡頭模組採用寰宇星軌設計，外圈金屬側立面以立體鑽切工藝打磨出優雅切面。
規格方面，HUAWEI 全新摺疊旗艦 Mate X6 內屏採用了7.93吋8:7.3比例120Hz LTPO屏幕，外屏為6.45吋20:9比例120HZ LTPO 屏幕，外屏是採用了二代崑崙玻璃打造，於屏幕堅硬度上不用懷疑。 此外還配備 Kirin 9020 處理器，內置5110 mAh，支援66W快充 、支援5W有線反向充電及50W無線超級快充等。
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