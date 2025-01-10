華碩發布全球最輕Copilot+ PC 全陶瓷鋁合金製僅重980克

在CES 2025上各大廠商品牌全力發布最新產品，華碩亦有一系列電腦及電競產品，當中最矚目的是這部ASUS Zenbook A14 (UX3407)。作為全世界最輕的Copilot+ PC，同時是市面上最輕、華碩首部採用全高科技陶瓷鋁合金的14吋筆電，耐用便攜，商務日用皆可。
最輕Copilot+ PC
ASUS Zenbook A14重量低於1公斤，但AI效能強勁。搭載高通Snapdragon X系列處理器與Qualcomm Hexagon NPU，提供高達45 TOPS的運算效能，完全支援Copilot+體驗，可使用各種Windows AI功能，包括即時字幕、小畫家中的Cocreator和Generative Fill、相片應用程式的 Restyle Image等。未來也將推出回顧、Click to Do以及新版的Windows Search更多功能。
電腦配備14吋全高清ASUS Lumina OLED屏幕以及70Wh大容量電池，電池續航力超過32小時，加上雙風扇設計最大化散熱效能。Zenbook首次全機從上蓋、鍵盤框架到底殼均採用高科技陶瓷鋁合金材質，可防磨損、防刮及防指紋，更加堅固耐用。提供沙暮金及冰岩灰兩種配色，簡約外觀相當討好。
另有強化隱私功能如智能鎖定與多人偵測，Dolby Atmos及Snapdragon Sound認證雙超線性揚聲器，機身有齊USB4、USB 3.2及HDMI 2.1多個連接埠、支援Wi-Fi 7等高連接性。建議零售價為$899.99美元，預計於3月推出，但香港市場暫未定。