華碩發布全球最輕Copilot+ PC 全陶瓷鋁合金製僅重980克

在CES 2025上各大廠商品牌全力發布最新產品，華碩亦有一系列電腦及電競產品，當中最矚目的是這部ASUS Zenbook A14 (UX3407)。作為全世界最輕的Copilot+ PC，同時是市面上最輕、華碩首部採用全高科技陶瓷鋁合金的14吋筆電，耐用便攜，商務日用皆可。

最輕Copilot+ PC

ASUS Zenbook A14重量低於1公斤，但AI效能強勁。搭載高通Snapdragon X系列處理器與Qualcomm Hexagon NPU，提供高達45 TOPS的運算效能，完全支援Copilot+體驗，可使用各種Windows AI功能，包括即時字幕、小畫家中的Cocreator和Generative Fill、相片應用程式的 Restyle Image等。未來也將推出回顧、Click to Do以及新版的Windows Search更多功能。