熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 神舟十八號 朗賢峯 母親節2024 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-04-25 12:55:29

電動車品牌Polestar推出首部手機　魅族代工中國限定發售

分享：
Polestar日前推出首款旗艦手機Polestar Phone，售價為7,388元人民幣，中國限定。

Polestar日前推出首款旗艦手機Polestar Phone，售價為7,388元人民幣，中國限定。

近年不少汽車品牌也踩過界，繼Porsche與HONOR合作推出聯名特別版，電動車製造商Polestar也不示弱，正式推出旗下首款AI旗艦手機Polestar Phone，由同屬吉利集團、中國智能手機製造商魅族代工。

Polestar Phone延續北歐極致簡約設計美學，以獨有的白色配上Polestar標誌。 Polestar Phone超窄超薄機身，機側更刻有Polestar字樣。 Polestar具有2K+螢幕分辨率，6.79⼨21:9⽐例屏幕，峰值亮度局部可達1,850nit， 配備mTouch Max廣域超音波指紋識別系統。

Meizu 21 Pro改版

Polestar Phone由瑞典設計團隊和魅族共同設計，建基於Meizu 21 Pro，配置一模一樣，只作了一些微調和視覺變化。手機獨有Polestar White白色機身，背面和機側設有品牌標誌，相機LED閃光燈環周圍亦換上Polestar標誌性的黃色點綴，充滿北歐簡約風格。

Polestar Phone配備峰值亮度為1,850 nit的6.79吋120Hz LTPO OLED顯示屏，後置三鏡頭相機系統，包括一個5,000萬像素的主鏡頭、1,300萬像素的超廣角鏡頭和1,000萬像素的3x長焦變焦鏡頭，自拍相機有3,200萬像素。

Polestar Phone附有Polestar機殼、黃色的USB線、充電器及黃色的SIM卡針。 Polestar Phone的Polestar Link可令⼿機與車機的無縫連接。 Polestar Phone特設Polestar UI，應用圖示設計與車上Polestar OS⼀致，依功能分類。

獨有Polestar介面

核心採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3、16GB RAM、1TB的內部儲存。內置一系列AI功能，包括AI智能語音助手、AI圖庫及輔助輸入等。5,050mAh電池支持80W有線、50W無線和10W反向無線充電，隨盒附送一個充電器及獨家保護套。

魅族特別為Polestar Phone設計了一個介面，模仿了Polestar 4電動車的專用主題，還可直接與車子同步，讓車機與手機界面結合，亦可直接以語音控制。暫時只對應這部同時推出的新車，將對應UWB電子車匙功能。

Polestar Phone售價為7,388元人民幣，暫時僅限於中國銷售，並且只能通過Polestar應用程式訂購。不過手機出現於Google Play支持的設備列表上，也許在不久將來會在更多地區發布。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受