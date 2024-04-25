電動車品牌Polestar推出首部手機　魅族代工中國限定發售

Polestar日前推出首款旗艦手機Polestar Phone，售價為7,388元人民幣，中國限定。

近年不少汽車品牌也踩過界，繼Porsche與HONOR合作推出聯名特別版，電動車製造商Polestar也不示弱，正式推出旗下首款AI旗艦手機Polestar Phone，由同屬吉利集團、中國智能手機製造商魅族代工。

Meizu 21 Pro改版 Polestar Phone由瑞典設計團隊和魅族共同設計，建基於Meizu 21 Pro，配置一模一樣，只作了一些微調和視覺變化。手機獨有Polestar White白色機身，背面和機側設有品牌標誌，相機LED閃光燈環周圍亦換上Polestar標誌性的黃色點綴，充滿北歐簡約風格。 Polestar Phone配備峰值亮度為1,850 nit的6.79吋120Hz LTPO OLED顯示屏，後置三鏡頭相機系統，包括一個5,000萬像素的主鏡頭、1,300萬像素的超廣角鏡頭和1,000萬像素的3x長焦變焦鏡頭，自拍相機有3,200萬像素。