電動車品牌Polestar推出首部手機　魅族代工中國限定發售

近年不少汽車品牌也踩過界，繼Porsche與HONOR合作推出聯名特別版，電動車製造商Polestar也不示弱，正式推出旗下首款AI旗艦手機Polestar Phone，由同屬吉利集團、中國智能手機製造商魅族代工。
Meizu 21 Pro改版
Polestar Phone由瑞典設計團隊和魅族共同設計，建基於Meizu 21 Pro，配置一模一樣，只作了一些微調和視覺變化。手機獨有Polestar White白色機身，背面和機側設有品牌標誌，相機LED閃光燈環周圍亦換上Polestar標誌性的黃色點綴，充滿北歐簡約風格。
Polestar Phone配備峰值亮度為1,850 nit的6.79吋120Hz LTPO OLED顯示屏，後置三鏡頭相機系統，包括一個5,000萬像素的主鏡頭、1,300萬像素的超廣角鏡頭和1,000萬像素的3x長焦變焦鏡頭，自拍相機有3,200萬像素。
獨有Polestar介面
核心採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3、16GB RAM、1TB的內部儲存。內置一系列AI功能，包括AI智能語音助手、AI圖庫及輔助輸入等。5,050mAh電池支持80W有線、50W無線和10W反向無線充電，隨盒附送一個充電器及獨家保護套。
魅族特別為Polestar Phone設計了一個介面，模仿了Polestar 4電動車的專用主題，還可直接與車子同步，讓車機與手機界面結合，亦可直接以語音控制。暫時只對應這部同時推出的新車，將對應UWB電子車匙功能。
Polestar Phone售價為7,388元人民幣，暫時僅限於中國銷售，並且只能通過Polestar應用程式訂購。不過手機出現於Google Play支持的設備列表上，也許在不久將來會在更多地區發布。