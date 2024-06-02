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科技
2024-06-02 10:26:12

電動車｜全新4門純電動轎跑車ORA 07登場　林峯揭幕一換一$239900起

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電動車｜林峯日前出席ORA 07的揭幕儀式，介紹這部最新電動跑車。

電動車｜林峯日前出席ORA 07的揭幕儀式，介紹這部最新電動跑車。

繼smart #3後，最近又一部電動Coupe登陸香港！ORA自2018年推出一部可愛電動車Funky Cat後，並將之易名為ORA 03，最近更引入了全新車款ORA 07，同樣行圓滑路線，令這部純電動Coupe轎跑車有運動氣息之餘亦延續其萌感。

電動車｜ORA 07將於6月2日於將軍澳新都城展出。 電動車｜LED頭燈內部設計復古。 電動車｜車軨都以品牌標記的橢圓形為設計，加上紅色卡鉗相當搶眼。 電動車｜尾部流線設計加上定風翼，跑格突出。 電動車｜後座空間合格，備有冷氣風口空調紫外線殺菌燈，造型講究。 電動車｜中控台融合復古美學，3個圓形數碼錶板甚具玩味。 電動車｜12.3吋觸控式屏幕有齊Apple CarPlay等設備。 電動車｜延伸全景式天窗連車尾玻璃一體化，開揚感十足。

動感流線轎跑

ORA 07以品牌標誌上的橢圓形作為設計元素，全車由車頭燈至車軨都是圓圓的，超流線型車身亦吸睛，加上自動調節進氣格柵，壓低風阻系數至0.22cd。無框車窗及隱藏式開門手把線條利落，斜尾的Coupe造型加上可以電動升降的尾翼，跑味甚濃。

車廂內櫳豪華，T型的中控台上有3個圓形的數碼儀錶板，配上中控台12.3吋觸控式屏幕，屏幕下還有控制冷氣及死火燈的上下按鈕及旋鈕。其他豪華功能包括具按摩及冷暖功能的仿皮座椅、引入全球首次於車廂採用的空調紫外線殺菌燈及Infinity喇叭等。後座如坐滿3個大人稍嫌迫狹，但有全景式天窗增加開揚感，全平地台亦挽回分數。

電動車｜ORA 07備有3款型號，一換一車價由$239900起。 電動車｜ORA 07續航距離為520公里起，香港使用足夠有餘。

408匹四驅馬力

ORA 07備有3款型號，最頂級的ORA AWD GT版本馬力408PS、扭力680Nm，從0km/h至100km/h加速只需4.3秒，續航距離為520公里。Standard Range和Long Range馬力則為204PS、扭力340Nm，0至100 km/h加速為7.9秒，後者續航力則達到570公里。升級L2智能駕駛駕駛輔助系統包括主動式車距調節巡航系統以及智能巡航控制。

價錢方面ORA 07 Standard Range一換一售$239900、Long Range版本$269900、ORA AWD GT$329800，極具競爭力。今天6月2日在將軍澳MCP CENTRAL新都城中心二期中庭設有車展，同場更會展出ORA 03、MIFA 9及MIFA 7，有興趣不妨前往睇車。

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