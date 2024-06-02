電動車｜全新4門純電動轎跑車ORA 07登場　林峯揭幕一換一$239900起

繼smart #3後，最近又一部電動Coupe登陸香港！ORA自2018年推出一部可愛電動車Funky Cat後，並將之易名為ORA 03，最近更引入了全新車款ORA 07，同樣行圓滑路線，令這部純電動Coupe轎跑車有運動氣息之餘亦延續其萌感。

動感流線轎跑

ORA 07以品牌標誌上的橢圓形作為設計元素，全車由車頭燈至車軨都是圓圓的，超流線型車身亦吸睛，加上自動調節進氣格柵，壓低風阻系數至0.22cd。無框車窗及隱藏式開門手把線條利落，斜尾的Coupe造型加上可以電動升降的尾翼，跑味甚濃。

車廂內櫳豪華，T型的中控台上有3個圓形的數碼儀錶板，配上中控台12.3吋觸控式屏幕，屏幕下還有控制冷氣及死火燈的上下按鈕及旋鈕。其他豪華功能包括具按摩及冷暖功能的仿皮座椅、引入全球首次於車廂採用的空調紫外線殺菌燈及Infinity喇叭等。後座如坐滿3個大人稍嫌迫狹，但有全景式天窗增加開揚感，全平地台亦挽回分數。