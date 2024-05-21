電動車｜小鵬汽車正式進軍香港　純電SUV XPENG G6及旗艦七人車X9登場

國產電動車品牌越來越多，最新就有小鵬汽車落戶香港。這間中國車廠在短短十年間歷史累計交付量突破40萬，去年亦交付超過14萬輛新車，成為內地造車新貴。今年誕生十周年，繼打入西歐、東南亞、中東及非洲等市場後，上月正式進軍香港，與森那美汽車集團合作，授權其為小鵬汽車香港市場官方代理商，負責新車銷售及售後服務。
型格電動SUV
落戶香港帶來兩部新車，包括以高性價比見稱的純電智能SUV G6，去年才於國內推出，預售期間訂單量已突破3.5萬輛，旗艦純電動七人車X9則以家庭車為賣點。早前於尖沙咀首展更帶來小鵬匯天「旅航者X2」屬無人駕駛飛行汽車，曾在廣州以自駕模式飛行飛越珠江。
XPENG G6設計簡潔富未來感，將引入標準580後驅版及755超長續航後驅版，尺碼為4753x1920x1650mm，前後軸距足2890mm。「一換一」意向價為$299900（標準續航）及$349900（長續航），首批右軚版G6預計於第三季內交付。
科幻豪華MPV
旗艦級純電動七人車X9，尺碼為5293x1988x1785mm，軸距為3160mm。設計靈感源自未來科技，MPV採用仿星艦設計，銳利車身線條前衛優雅，意向稅前價為$500000內。
陳列室交車中心將開幕
森那美汽車集團更會為小鵬汽車的車主提供一系列售後服務，包括整車保修5年/12萬公里、選購整車延長保修服務（與原廠整車保修權益一致）、動力電池及驅動電機質保8年/16萬公里及Kineta充電服務專享折扣。
小鵬汽車將由即日起至7月1日在荃灣愉景新城舉辦品牌首個期間限定店，緊接亦會在今年第三季分別於元朗和灣仔開設展示陳列室，森那美汽車集團的沙田石門交車及維修中心也將在今年第三季投入營運。