電動車｜小鵬汽車正式進軍香港　純電SUV XPENG G6及旗艦七人車X9登場

小鵬汽車及森那美汽車集團早前舉行登場儀式暨品牌首場車展，率先展示旗下電動車XPENG G6及X9。

國產電動車品牌越來越多，最新就有小鵬汽車落戶香港。這間中國車廠在短短十年間歷史累計交付量突破40萬，去年亦交付超過14萬輛新車，成為內地造車新貴。今年誕生十周年，繼打入西歐、東南亞、中東及非洲等市場後，上月正式進軍香港，與森那美汽車集團合作，授權其為小鵬汽車香港市場官方代理商，負責新車銷售及售後服務。

型格電動SUV

落戶香港帶來兩部新車，包括以高性價比見稱的純電智能SUV G6，去年才於國內推出，預售期間訂單量已突破3.5萬輛，旗艦純電動七人車X9則以家庭車為賣點。早前於尖沙咀首展更帶來小鵬匯天「旅航者X2」屬無人駕駛飛行汽車，曾在廣州以自駕模式飛行飛越珠江。

XPENG G6設計簡潔富未來感，將引入標準580後驅版及755超長續航後驅版，尺碼為4753x1920x1650mm，前後軸距足2890mm。「一換一」意向價為$299900（標準續航）及$349900（長續航），首批右軚版G6預計於第三季內交付。