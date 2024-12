電動車｜smart聯乘Jackal＠Dear Jane個人品牌　FAT COFFEE WITH限定主題精品

smart自1990年代面世以來,一直以其充滿玩味設計的城市小型車而聞名,自去年以全電動化車系重新進駐香港市場以來,至今已經售出超過1,400輛。為慶祝smart重返香港市場一周年,特別找來本地創意品牌FAT COFFEE WITH推出聯乘企劃,設計出一系列以smart為靈感的「FAT COFFEE WITH smart」限定主題精品,送給車迷及準車主。

FAT COFFEE WITH於2021年成立,品牌主理人為本地樂隊Dear Jane的低音結他手Jackal,其開拓精神與smart「Open Your Mind」理念不謀而合,加上Jackal本身是smart #1 BRABUS的車主,促成了今次的聯乘企劃。

是次一周年企劃帶來一套4款限定精品,包括「FAT COFFEE WITH smart」smart #1匙扣、毛茸茸車匙套、帆布環保袋/電車充電線收納袋及保溫咖啡杯。於12月內首200名選購smart任何型號的車主,每人均會獲贈一套「FAT COFFEE WITH smart」限定精品。同時,只需於12月內完成試駕,亦可有機會獲贈「FAT COFFEE WITH smart」匙扣或匙套一個。smart亦特設社交平台遊戲,勝出者亦可獲得一套作為紀念。

smart大圍圍方的期間限定店內陳列一部smart #1 BRABUS,車身貼有由FAT COFFEE WITH特別設計的車身拉花作限定展出,再加上穿有smart外衣造型的1比1「發仔」立體人偶在旁高舉雙手,相當可愛。由即日起至12月31日,到訪並關注smart社交媒體帳號,亦可獲贈限量貼紙一套。