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科技
2024-12-09 14:00:00

電動車｜smart聯乘Jackal＠Dear Jane個人品牌　FAT COFFEE WITH限定主題精品

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smart為慶祝一周年，特別與本地樂隊Dear Jane的低音結他手Jackal個人品牌FAT COFFEE WITH推出聯乘主題精品。

smart為慶祝一周年，特別與本地樂隊Dear Jane的低音結他手Jackal個人品牌FAT COFFEE WITH推出聯乘主題精品。

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smart自1990年代面世以來，一直以其充滿玩味設計的城市小型車而聞名，自去年以全電動化車系重新進駐香港市場以來，至今已經售出超過1,400輛。為慶祝smart重返香港市場一周年，特別找來本地創意品牌FAT COFFEE WITH推出聯乘企劃，設計出一系列以smart為靈感的「FAT COFFEE WITH smart」限定主題精品，送給車迷及準車主。

「FAT COFFEE WITH smart」限定主題精品由Jackal＠Dear Jane設計。 4款「FAT COFFEE WITH smart」限定精品有smart #1匙扣、毛茸茸車匙套、帆布環保袋／電車充電線收納袋及保溫咖啡杯，造型可愛。 smart圍方期間限定店內陳列一部特別拉花的smart #1 BRABUS及1比1「發仔」立體人偶。

可愛實用精品

FAT COFFEE WITH於2021年成立，品牌主理人為本地樂隊Dear Jane的低音結他手Jackal，其開拓精神與smart「Open Your Mind」理念不謀而合，加上Jackal本身是smart #1 BRABUS的車主，促成了今次的聯乘企劃。

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是次一周年企劃帶來一套4款限定精品，包括「FAT COFFEE WITH smart」smart #1匙扣、毛茸茸車匙套、帆布環保袋／電車充電線收納袋及保溫咖啡杯。於12月內首200名選購smart任何型號的車主，每人均會獲贈一套「FAT COFFEE WITH smart」限定精品。同時，只需於12月內完成試駕，亦可有機會獲贈「FAT COFFEE WITH smart」匙扣或匙套一個。smart亦特設社交平台遊戲，勝出者亦可獲得一套作為紀念。

smart大圍圍方的期間限定店內陳列一部smart #1 BRABUS，車身貼有由FAT COFFEE WITH特別設計的車身拉花作限定展出，再加上穿有smart外衣造型的1比1「發仔」立體人偶在旁高舉雙手，相當可愛。由即日起至12月31日，到訪並關注smart社交媒體帳號，亦可獲贈限量貼紙一套。

smart期間限定店
地址：大圍車公廟路18號圍方2樓201號舖
營業時間：10am至9pm
 

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