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科技
2025-05-06 18:59:56

電器安全能源效益指南　抽濕機洗衣機選購貼士

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豐澤顧客服務主任梁培洛分享了選購家庭電器的注意點及使用貼士。

豐澤顧客服務主任梁培洛分享了選購家庭電器的注意點及使用貼士。

選擇日常使用的家庭電器時，除了考慮外型、功能及用途外，安全都不容忽視。每種電器都有不同品牌、型號等，要從中選擇符合規格的產品，當中亦有不少地方可以注意。豐澤顧客服務主任梁培洛（阿洛），解說一下有關電器選擇、安全性及能源效益方面的要點，選購家庭電器時，有5大安全法則可以特別留意。

各種電器及品牌五花八門，要選購適合自己家庭可留意以下幾點。 部分廠方都會在機身貼上規格，但各標準不同。 能源標籤上可看到耗電量、抽濕量、型號等不同數據。 選購洗衣機可留意能源及用水效益。

留意安全及用電量

所有在香港出售的電器，不論大小都必須符合機電署的安全標準，而豐澤店內的產品亦全部符合IEC安全規格。IEC安全規格為國際電工聯盟，證明產品經過測試並獲「符合安全規格證明書」。於其他平台購買電器，消費者未必知道產品是否有IEC安全規格。

在選購除了考慮大小尺寸，亦可以留意能源標籤。現時有11款電器必須出示能源標籤，例如抽濕機可以從中看到抽濕量等具體數據，在購買時可以並跟同類產品作比較，消費者要留意因為不同廠家的抽濕量測試標準可能有所不同，要看清楚以免誤導，選擇適合自己的型號。

而洗衣機的能源效益標籤的耗電量，以一年使用260次計算，不過乾衣功能不計在內。另外更多了一個用水效益標籤，這個自願性的標籤可顯示用水量。未來冷氣及雪櫃的能源效益標籤亦將進行更新，有更加嚴格的標準。

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煤氣爐上特別有GU氣體標籤，證明符合安全標準。 EMM手機應用程式可免費下載甚至作比較，相當實用。

免費機電App

阿洛提到煤氣熱水爐或煮食爐都有一套安全指標，香港機電工程署旗下的氣體監管設有GU認證，防止一氧化碳積聚，因此合資格的氣體爐具，都要有這個GU標籤以證安全，另外安裝時亦必須找合資格的工程師進行，及定期檢查確保安全。

另外機電工程署亦設有一個EMM的手機應用程式，除了可見到產品的登記編號，亦可以透過App去查詢能源效益級別、用電量、電費計算及耗水量等，更可比較不同型號，實用性高。

阿洛提及使用家電時要留意的安全措施。 家中必備的拖板，最好不要同時使用大功率的電器。 多用插頭及拖板通常會註明可承受的最大功率。

家電安全貼士

阿洛亦分享不少家電使用貼士，例如在存放一些季節性的電器如抽濕機時，避免橫放，再次取出使用時應該清潔表面上的塵埃，以及可放平電線，以防積塵或電線受損引致短路。每次使用電器後，關掉電源後可關閉插座上開關掣，甚至拔掉插頭減低風險。在使用大功率的電器如風筒、電熱水壺等等最好使用獨立插座，避免使用拖板，其他電器同時插在拖板時，亦要計算拖板可支持的功率總數，以免過度負荷。

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插座類產品最好有經過測試及認證。 英式三腳扁插有地線及Fuse，如發生問題會自動斷電。 尿袋最好選擇有信譽的品牌。

外地入手電器要小心

現在很多人喜歡在內地或日本購買電器，首先要留意電壓是否在香港適用（220V/50Hz），而且要裝有符合安全規格的三腳插頭。即是有地線的英式三腳扁插，不要自行將兩腳轉成三腳，當中少了絕緣裝置，如發生漏電情況，就不能自動斷電，增加風險。尤其是在坊間買到的轉插，全都是沒有規管，如有些不符合電器電流，有機會短路起火。

早前常見有俗稱尿袋的流動電源起火甚至爆炸，阿洛建議最好購買有商譽保證的品牌，淘寶貨或不知名牌子可免則免。充電時充滿就最好盡快拔掉電源，不要長充，使用時留意有沒有過熱、變形或膨脹等情況，最好不要用盡至0%才充電，維持在20%至80%，電池壽命為最佳。

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