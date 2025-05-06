電器安全能源效益指南　抽濕機洗衣機選購貼士

選擇日常使用的家庭電器時，除了考慮外型、功能及用途外，安全都不容忽視。每種電器都有不同品牌、型號等，要從中選擇符合規格的產品，當中亦有不少地方可以注意。豐澤顧客服務主任梁培洛（阿洛），解說一下有關電器選擇、安全性及能源效益方面的要點，選購家庭電器時，有5大安全法則可以特別留意。

留意安全及用電量

所有在香港出售的電器，不論大小都必須符合機電署的安全標準，而豐澤店內的產品亦全部符合IEC安全規格。IEC安全規格為國際電工聯盟，證明產品經過測試並獲「符合安全規格證明書」。於其他平台購買電器，消費者未必知道產品是否有IEC安全規格。

在選購除了考慮大小尺寸，亦可以留意能源標籤。現時有11款電器必須出示能源標籤，例如抽濕機可以從中看到抽濕量等具體數據，在購買時可以並跟同類產品作比較，消費者要留意因為不同廠家的抽濕量測試標準可能有所不同，要看清楚以免誤導，選擇適合自己的型號。

而洗衣機的能源效益標籤的耗電量，以一年使用260次計算，不過乾衣功能不計在內。另外更多了一個用水效益標籤，這個自願性的標籤可顯示用水量。未來冷氣及雪櫃的能源效益標籤亦將進行更新，有更加嚴格的標準。