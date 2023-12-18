電話數據用量｜個人化設定可節省數據同時省電量 甚麼是背景數據？

電訊商推出限流量計劃後，讀者經常會收到類似的信息，當然部份用家可能會額外購買增值數據，或是直接再繳付大約$100購入額外數據，然而大家又有沒諗過部份手機電話上的設定及使用習慣是非常影響數據及電量的使用量呢？

甚麼是背景數據？ 背景數據是指即使你不開啟程式，它們仍會自動上網拿取數據更新，例如電郵等等，而這最常見的用途就是Push Notification及WhatsApp等等，如WhatsApp沒有開啟背景數據時，當沒有正常在開啟WhatsApp時就會無法收到信息，而開啟WhatsApp後就會立即彈出多個信息，這情況大都是背景數據被限制所發生的。

首先在設定中可以查詢的該月的各APP的數據使用量，其後可根據實際的情況作調整！

智能節省流動數據 當然部份App的背景數據是沒有特別大的用途，用戶可自行選擇關閉，不過這部份就要用戶自行判斷了。而個人化設定除了可節省數據外，更可以節電。