香港寬頻夥17科企成立創科生態聯盟 葉成輝：港商與內地科企達雙贏

人工智能等創科技術在各領域帶來翻天覆地的變化，香港寬頻（1310）昨（1月20日）舉行「香港寬頻創科生態聯盟（HKBNiTEA）」啟動典禮，兼與合共17間內地和海外的解決方案供應商，包括百度智能雲等簽署生態合作計劃。香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝博士透露，成立聯盟目的是與合作夥伴達成協同效應，善用香港寬頻的1500人銷售團隊網絡，減輕合作夥伴在港的投資壓力，更高效地幫助合作夥伴融入香港市場。
葉成輝續指，內地和香港的投標機制有很大差異。內地的投標方式多以國企為主，整個流程相當複雜；香港的投標可能會以價格分和技術分各佔50%的比例進行評估。在技術分方面，評審通常會考慮投標企業在香港的過往項目經驗。對於內地公司來說，若過往在香港沒有太多項目經驗，在技術分上往往會處於劣勢。然而，他們透過聯盟，合作企業可以借助香港寬頻覆蓋政府、金融等多個領域，以獲得更公平的競爭機會，從而提升技術分的評估結果，更好地適應香港市場。
面對中美關係緊張，部分高性能 AI GPU 產品受美國禁令影響，而無法出口至香港。葉成輝表示，許多企業考慮到中美關係的不確定性，也開始尋求備用方案。如果美國進一步加強出口限制，例如禁止NVIDIA（英偉達） H100、A100 等高性能產品進入香港，企業將不得不依賴其他國家供應商。他預料，這將成為一個趨勢。
他又指，內地解決方案供應商會以香港為試點市場，在成功營運後再將業務模式複製到東南亞和中東等地。香港寬頻在推動內地廠商「出海」方面具備獨特優勢，透過目前有超過1500人的銷售隊伍，其中1000人專注於企業客戶，500人專注於住宅用戶，以及可靠的網絡和寬頻基礎設施，內地企業成功「出海」，也是促進內地與香港及亞太地區的技術與商業融合。
目前，聯盟已經與 17 家合作夥伴簽約，包括算豐信息、英方軟件、Lark、百度智能雲、永信至誠、奇安信、富通科技集團、Pure Storage、OceanBase、有光科技、科聯系統、用友、神州雲科、SleekFlow、Leiga、科客東方網絡及天儀智科。不過，葉成輝強調，如果某合作夥伴的競爭對手已經簽約，聯盟不會再同時接納競爭對手，以避免不必要的內部競爭，以達到每個領域內只有一家合作夥伴，以確保合作質量和協作效益。最後，他預計聯盟合作夥伴的總數將超過100家。