香港寬頻夥17科企成立創科生態聯盟 葉成輝：港商與內地科企達雙贏

人工智能等創科技術在各領域帶來翻天覆地的變化，香港寬頻（1310）昨（1月20日）舉行「香港寬頻創科生態聯盟（HKBNiTEA）」啟動典禮，兼與合共17間內地和海外的解決方案供應商，包括百度智能雲等簽署生態合作計劃。香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝博士透露，成立聯盟目的是與合作夥伴達成協同效應，善用香港寬頻的1500人銷售團隊網絡，減輕合作夥伴在港的投資壓力，更高效地幫助合作夥伴融入香港市場。

葉成輝續指，內地和香港的投標機制有很大差異。內地的投標方式多以國企為主，整個流程相當複雜；香港的投標可能會以價格分和技術分各佔50%的比例進行評估。在技術分方面，評審通常會考慮投標企業在香港的過往項目經驗。對於內地公司來說，若過往在香港沒有太多項目經驗，在技術分上往往會處於劣勢。然而，他們透過聯盟，合作企業可以借助香港寬頻覆蓋政府、金融等多個領域，以獲得更公平的競爭機會，從而提升技術分的評估結果，更好地適應香港市場。