育碧 Ubisoft 近日推出了《刺客教條：暗影者》（Assassin's Creed Shadows）Q版手辦，然而這款手辦卻引發了不少日本玩家的不滿。手辦中包含了兩位主角彌助和藤林奈緒江，其中奈緒江站在一座半毀壞的鳥居上。這一設計讓許多日本玩家感到不滿，因為半邊的鳥居讓人聯想到長崎原子彈爆炸後遺留下來的山王神社獨腳鳥居。