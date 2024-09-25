育碧 Ubisoft 近日推出了《刺客教條：暗影者》（Assassin's Creed Shadows）Q版手辦，然而這款手辦卻引發了不少日本玩家的不滿。手辦中包含了兩位主角彌助和藤林奈緒江，其中奈緒江站在一座半毀壞的鳥居上。這一設計讓許多日本玩家感到不滿，因為半邊的鳥居讓人聯想到長崎原子彈爆炸後遺留下來的山王神社獨腳鳥居。
日本網友：對日本文化和歷史缺乏尊重
不少日本網友在社交媒體上表示，這款手辦對日本文化和歷史缺乏尊重，甚至有玩家呼籲日本應該禁止《刺客教條：暗影者》這款遊戲。除了日本玩家，國外玩家也加入了聲討的行列，認為育碧應該更加謹慎地處理涉及歷史和文化敏感的設計。
目前，育碧尚未對此事作出正式回應。不過，有分析指出，這次事件可能會對《刺客教條：暗影者》的市場表現產生一定影響。育碧是否會對手辦設計進行修改，還有待觀察。
《拡散希望》— shin (@r230614_shin) September 23, 2024
日本ヘイト企業、犯罪企業で有名なUbisoftの「アサシンクリードシャドウズ」フィギュア
長崎原爆で破壊された
「片足鳥居」をモチーフにしたと思われる破壊された鳥居をフィギュアで発売。
僕は「片足の鳥居」をアメリカによる長崎原爆で破壊されたもの以外知らない。 pic.twitter.com/JIM63P8H6O