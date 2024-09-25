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科技
2024-09-25 15:22:00

《刺客教條：暗影者》Q版手辦現獨腳鳥居惹日本玩家不滿：Ubisoft是白痴嗎？

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《刺客教條：暗影者》Q版手辦現獨腳鳥居惹日本玩家不滿：Ubisoft是白痴嗎？

《刺客教條：暗影者》Q版手辦現獨腳鳥居惹日本玩家不滿：Ubisoft是白痴嗎？

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育碧 Ubisoft 近日推出了《刺客教條：暗影者》（Assassin's Creed Shadows）Q版手辦，然而這款手辦卻引發了不少日本玩家的不滿。手辦中包含了兩位主角彌助和藤林奈緒江，其中奈緒江站在一座半毀壞的鳥居上。這一設計讓許多日本玩家感到不滿，因為半邊的鳥居讓人聯想到長崎原子彈爆炸後遺留下來的山王神社獨腳鳥居。

半毀鳥居設計讓許多日本玩家感到不滿，因為半邊的鳥居讓人聯想到長崎原子彈爆炸後遺留下來的山王神社獨腳鳥居。 半邊的鳥居讓人聯想到長崎原子彈爆炸後遺留下來的山王神社獨腳鳥居 日本網友貼出這張圖片，指出在核爆當時這個寶寶在不知道發生了什麼事的情況下，就因失去了吃奶的力氣而死亡。 日本網友向廣大玩家群體科普，指出長崎原子彈爆炸對日本國民而言堪稱災難。 日本網友向廣大玩家群體科普，指出長崎原子彈爆炸對日本國民而言堪稱災難。 除了日本玩家，國外玩家也加入了聲討的行列，認為育碧應該更加謹慎地處理涉及歷史和文化敏感的設計。

日本網友：對日本文化和歷史缺乏尊重

不少日本網友在社交媒體上表示，這款手辦對日本文化和歷史缺乏尊重，甚至有玩家呼籲日本應該禁止《刺客教條：暗影者》這款遊戲。除了日本玩家，國外玩家也加入了聲討的行列，認為育碧應該更加謹慎地處理涉及歷史和文化敏感的設計。

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目前，育碧尚未對此事作出正式回應。不過，有分析指出，這次事件可能會對《刺客教條：暗影者》的市場表現產生一定影響。育碧是否會對手辦設計進行修改，還有待觀察。