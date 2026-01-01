YouTube倍速播放 或成Premium付費限定功能

熱門搜尋:
出版：2026-Jan-28 10:38
更新：2026-Jan-28 10:38

近日傳出YouTube正測試調整，部分使用者發現影片播放速度控制選項疑似被列為YouTube Premium專屬限定功能。有用戶回報，平台出現差異化待遇，顯示YouTube透過A、B版測試評估將播放速度納入付費範圍的可行性，在外界引發討論。

根據外國傳媒報道指出，YouTube正進行一項功能調整測試，A組帳戶用戶仍可正常使用包括0.75倍、1.25倍、1.5倍與2倍等各種播放速度選項。然而，B組帳戶則發現這些設定被標示為Premium功能，必須付費訂閱才能啟用。值得注意的是，就算在同一裝置上切換不同帳戶登入，也可能面對完全不同的狀況。

外界普遍認為，這項限制是由伺服器端管控，而非使用者的設定問題。外媒分析，播放速度控制不僅是便利工具，更與YouTube的商業模式有密切關聯。當免費用戶加快播放速度時，實際觀看廣告的時間可能因此縮短。

YouTube未公開回應

若將倍速播放功能納入Premium服務範圍，YouTube一方面能提升付費訂閱的誘因，另一方面也可確保免費用戶的廣告曝光時數維持穩定。對於同時依賴訂閱與廣告收入的YouTube而言，這項調整具有實質吸引力。不過，YouTube尚未針對這項測試發表公開聲明。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

