BIZ勝派丨環境數據轉化策略洞見 施耐德電氣助力東亞銀行 實踐淨零營運排放

金融業在全球減碳進程中扮演舉足輕重的角色，其營運模式、風險管理框架及產品策略均能對企業與市場的減碳方向帶來深遠影響。東亞銀行承諾在2030年實現淨零營運排放，及在2050年實現淨零融資排放。在營運層面，該行意識到，若能提升環境數據整合度，將更有助於制定具針對性的減碳策略。然而，東亞銀行業務涵蓋多個地區，在整合與量化跨地域環境資料，並將其轉化成策略依據方面，面臨不少挑戰。因此，該行採用能源科技企業施耐德電氣的「EcoStruxure Resource Advisor」智慧平台，強化跨地域數據管理，更有效掌握減碳機遇，提升減排績效，並持續推動營運邁向淨零。

整合策略數據存在優化空間 綜觀東亞銀行的業務遍及中國內地、香港、澳門、台灣、東南亞、英國及美國等地。除辦公大樓外，該行亦於多地設有實體分行，提供個人及企業金融服務。這種多據點營運模式，不僅增加了營運數據整合的複雜度，各地的碳排法規標準、排放系數和監管要求也存在差異，為數據的「標準化」和「可比較性」帶來了優化的契機。 因此，該行希望建立一套能整合全球數據、兼顧區域差異並即時提供分析的智慧平台，以更有效地監察績效，並確保營運方向與整體氣候目標保持一致。

集中式管理與計算 圖表呈現數據 增強ESG決策能力 東亞銀行採用了施耐德電氣的「EcoStruxure Resource Advisor」平台，整合遍布8個市場、170多個據點約60個數據流。透過集中資料收集、管理和自動化碳排放計算，並將結果用圖表展示，該行得以更有效監控營運排放熱點，增強數據分析能力，為減碳舉措提供堅實基礎。憑藉更完整且高準確度的數據管理，該行得以更精準識別最具減碳潛力的據點，加速實現淨零營運排放。 東亞銀行可持續發展部主管金守義表示：「該平台透過整合我們營運及出租物業組合的環境數據，顯著提升了東亞銀行的數據管理、報告效率及分析能力；其一大優勢在於能夠即時監察本行的碳排放表現，並協助我們有效捕捉減碳機遇。」

施耐德電氣可持續發展業務總監林俊偉表示：「我們很榮幸能與東亞銀行合作。憑藉『EcoStruxure Resource Advisor』，我們成功協助該行建立環境數據架構，以提升資訊透明度、確保數據可追溯性、優化報告流程，為其長遠的可持續發展策略奠定穩固的數據基礎。」

EcoStruxure Resource Advisor 多元功能符合法規需要 施耐德電氣作為全球能源科技領導企業，一直致力透過電氣化、自動化及數碼化解決方案，推動行業實現高效能與可持續發展。其顧問品牌SE Advisory Services透過以軟件為核心的策略，協助客戶強化資源與資產效能，提升風險管理與營運韌性，推動數碼創新，並創造長遠價值。 為協助各企業以更靈活、深入的方式規劃可持續發展策略，施耐德電氣提供「EcoStruxure Resource Advisor」解決方案。此數碼平台可全方位提升企業在ESG報告、可再生能源管理、能源採購優化、碳足跡追蹤等領域的績效。平台能與企業內部數據無縫連結，提升資料整合度與準確性；並透過可自訂的視覺化工具與儀表板，協助各部門更輕鬆解讀關鍵數據。企業亦可按其需求獨立或同步啟用不同功能，以支援其可持續發展目標。

隨著各國對ESG數據披露與報告的要求日益嚴謹，「EcoStruxure Resource Advisor」進一步擴充其ESG指標與報告框架的資料庫，使各企業能更有效對照全球主要標準與法規。平台具備跨業務的數據管理與報告功能，可將多個營運場所的數據整合於同一系統中，協助企業因應不同司法管轄區的要求報告。藉此，參與可持續發展或ESG相關工作的團隊，包括法務、合規、採購、營運與技術部門得以在同一平台上協作，更清晰掌握相關數據及需求，以支持企業持續提升其可持續管理的透明度與一致性。