BIZ勝派丨全方位能源科技領導者 施耐德電氣夥業界提升營運效率 加速電動車普及化

面對全球氣候變化及能源供應挑戰，加上香港電動車「一換一」稅務優惠即將結束，電動車市場需求持續上升。本港電動車普及化的步伐在過往 6 年間增幅逾 10 倍，統計指從 2019 年 1.4 萬輛電動車，至 2025 年已增至約 14.9 萬輛，且佔全港車輛總數約 16% 。此外，去年政府亦撥款 3 億港元推出高速充電樁鼓勵計劃，於 2028 年底前提供額外 3,000 支高速充電樁，以進一步滿足商用車隊對營運效率的殷切需要。作為全球能源科技專家，施耐德電氣提供全方位電動出行解決方案，並與業界合作推動生態圈發展。施耐德電氣香港區總裁趙啟文 Jonathan 認為，品牌於能源科技領域擁有深厚知識，從基礎設施的安全性能和能源管理系統的創新，到一站式的技術支援與顧問服務，均致力協助香港提升充電網絡的覆蓋範圍及營運效率，為長遠打造智能交通系統奠定基礎。

施耐德電氣在能源科技領域累積逾190年經驗，Jonathan深明要促進電動車生態圈的健康發展，關鍵在於建立可靠且高效的充電基礎設施及配套。「現時電動車各有不同的充電規格和電池特性，加上家用與商用場景的實際使用習慣不盡相同，因此，充電基礎設施除了要考慮『數量』及『位置』，亦必須滿足多元化的充電需求。」施耐德電氣的產品組合全面涵蓋交流電至直流電，包括適合家中過夜補電的慢充、適用於商廈上班時段的中充，以及為商用車隊而設的快充。另外，除了香港普遍採用的歐標充電樁外，亦提供國標充電樁，支援粵車南下的需求。他續指產品均通過IEC國際安全認證，內置多重保護機制，例如於過熱、暴雨或水浸情況下，一旦偵測到電流異常或出現超載，系統會即時調整功率輸出，甚至自動斷電，非常適合應對香港的氣候環境。「更重要的是，充電設施營運商可以加配我們的智能負載管理系統，隨時掌握充電設施的能源表現並改善效率，同時採用我們的『設備即服務（Equipment‑as‑a‑Service）』方案，以月費模式享用一站式服務，不但提升現金流的靈活性，而且可以快速完成部署並投入營運。」

夥策略合作夥伴 全港首個聯營油電站啟用

施耐德電氣深信，合作是推動電動出行長遠發展的關鍵動力。因此，公司早前支援策略合作夥伴英之傑，協助其與加德士推出全港首個聯營油電站。施耐德電氣以「設備即服務」的月費模式，於該站部署EVlink Pro DC系列高速充電椿，並提供包括24/7營運與維護在內的一站式服務。Jonathan指該型號充電椿最高輸出可達180kW，適合包括電動的士在內的車隊使用，「以Maxus MIFA系列為例，由30%充電至80%的時間約僅30分鐘，切合司機的休息節奏。」他認為，配合可靠專業的技術支援與顧問服務，將能進一步鼓勵與不同業界的持份者共同推動充電基礎設施的部署，最終建構可擴展及未來就緒的電動車生態圈。

具前瞻性的能源科技 攜地產商試點創新

香港許多充電樁設於樓宇內，背後其實涉及整棟大廈的電力系統管理，用電量此消彼長。「車主一般在上班或用膳時，在工廈、商廈和商場的停車場為電動車充電。當大量需求同時湧現，或會出現用電高峰，令樓宇面臨電力負荷急升的風險。」Jonathan表示，為確保供電穩定，現時不少國家會引入微電網及能源貯存系統，透過獨立運行的小型電網收集和貯存能源，再於用電高峰時段分配，減少停電風險和提升營運韌性。「下個階段是使用直流微電網能源貯存系統，我們很高興與一間香港領先的地產發展商合作，於中國大陸及香港的試點進行設計及部署。」他解釋，由發電廠或傳統微電網輸出的電力屬於交流電，但輸送到大廈內再用作使用時（如電動車充電），須轉換成直流電。這個轉換過程會令部分電力未被使用，造成浪費。「若能在樓宇部署太陽能光伏系統，利用可再生能源直接產生直流電，可以大幅減少轉換損耗；再配搭能源貯存系統，便能在有需求時靈活分配電量。」Jonathan強調通過是次合作，引入具前瞻性的能源科技方案，將能為業界其他持份者提供強而有力的參考與誘因。