小米Xiaomi 17 Series港版定價公布　3款旗艦齊發、Leica限量版售價即睇！

小米Xiaomi 17 Series港版正式發布。

小米日前於西班牙正式推出新一代Xiaomi 17 Series，港版售價及發售日亦已發布。Xiaomi 17 Series帶來基本版、Xiaomi 17 Ultra以及一款特別版Leica Leitzphone，Xiaomi 17 Series全線採用極簡主義及平面邊緣設計，相機更有大大升級，即睇全系列售價及亮點！

歷代最輕薄Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra機身厚度僅為8.29mm，重量輕至218.4g。跟Xiaomi 15 Ultra不同改用全平機身設計，配備超窄邊框，相機模組雖然跟上代相似，但體積更細更薄，旁邊更有Ultra標認點綴。顏色方面提供白色、黑色及全新星空綠，更有閃粉效果，比黑白更與眾不同。 Xiaomi 17 Ultra小米龍鎧架構，配備小米龍晶玻璃3.0，抗跌落能力較上代提升30%。機身結合高強度玻璃纖維背板、鋁合金中框，具備IP68防塵防水等級，機側音量鍵變成兩個細圓形，更為簡約。 屏幕配備Xiaomi HyperRGB OLED面板，峰值亮度達3500nits，支援1-120Hz LTPO自適應重新整理率及DC調光。全線搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5流動平台，續航方面內置6000mAh電池，支援90W有線及50W無線快充。

攝力再加強 今代主角絕對是首次搭載小米首款1吋LOFIC主攝感光元件的相機，光影獵人Light Fusion 1050L感光元件，HDR拍攝性能提升，低光及夜景拍攝超強。另一項突破是Leica 2億75–100mm APO鏡頭，整個變焦範圍內能有效抑制鬼影與色差，並可擴展至400mm等效焦距。實試拍攝光線複雜的日落、維港夜景、煙花，不需任何調校，都可輕鬆影到清晰、色彩光暗分明的靚相。 小米推出兩款升級版配件，Xiaomi 17 Ultra攝影套裝為一體式設計，包含手腕帶、自定義兩段式快門及獨立錄影鍵；另一款則是上代都有的Xiaomi 17 Ultra攝影套裝Pro，今代皮革握把改良形狀及按鍵布局，更似相機，內置2000mAh電池，終於設有手機專屬介面，比上代更加好用。

Xiaomi 17輕巧旗艦 標準版Xiaomi 17規格及拍攝性能都不輸蝕，為經濟一點的選擇。晶片同樣為Snapdragon 8 Elite Gen 5，屏幕配置相近，而且機身更輕薄，單手使用亦舒適。機身厚度僅 8.06mm，重量為191g。配色選擇更多，提供綠、粉紅、「淺藍及黑色。續航力更勝Ultra版，內置6330mAh電池，支援100W有線及50W無線快充。 同樣有3鏡 Leica攝影系統，採用Light Fusion 950 1/1.31吋感光元件，搭配Leica 60mm浮動長焦鏡頭，支援60mm人像拍攝、5倍光學級變焦、10cm微距及20x AI超級變焦，前置自拍鏡頭亦升級為50MP。實試影相雖然跟Ultra有距離，但實際上在夜景、人像等拍攝都相當不錯。

必搶限量版Leica Leitzphone Leica粉絲就必定要入手這款Leica Leitzphone powered by Xiaomi特別版，為紀念Leica成立100週年，雙方合作推出此Ultra機型。黑色機身採用耐用的鋁合金材質配以鎳陽極氧化處理，細節位極有質感。相機模組更配備「Leica Camera Ring」物理撥盤，具備滾花紋理，模擬真實相機的變焦手感。 相機內建Leica Essential模式，重現Leica M9及M3的MONOPAN 50黑白菲林等經典相機影像風格，濾鏡「奶味」濃郁；獨有的介面設計，以極簡線條表現，相當吸引。特別版在香港限量發售，索價雖然過萬，如打算入手Ultra值得加少少錢選這部。

Xiaomi 17（左）及Ultra兩款都推出綠色。

全系列售價及優惠一覽 Xiaomi 17 Series即日起接受預訂，3月6日起正式發售，售價如下： Xiaomi 17

12+256GB：$5999

12+512GB：$6499 即日起至3月5日購買送Xiaomi自帶線行動電源20000 67W（價值$209）、Xiaomi Sound Outdoor（價值$309）；3月6日至3月22日購買送Xiaomi自帶線行動電源20000 67W。 Xiaomi 17 Ultra

16+512GB：$9299

16+1TB：$9999 即日起至3月5日購買送Xiaomi Tag（價值$89）、Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝（$1399)及以優惠價$399購買Xiaomi 17 Ultra輕薄攝影套裝；3月6日至3月22日則只送Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝。 Leica Leitzphone powered by Xiaomi

16+1TB：$11999 即日起至3月5日購買送定制Leica禮盒、Xiaomi Tag、以優惠價$799購買Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝或以優惠價$399購買Xiaomi 17 Ultra輕薄攝影套裝；3月6日至3月22日購買不送Xiaomi Tag。

Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝：$1399

Xiaomi 17 Ultra輕薄攝影套裝：$599 其他服務包括額外12個月保養、指定日期前購買送6個月碎屏保障服務、保內以換代修服務、免費試用Spotify Premium服務4個月、免費試用YouTube Premium服務3個月、6個月Google One 100GB雲端儲存服務、24個月內免手工費保外維修及智慧手機國際聯保VIP服務。3月31日前購買送星巴克電子禮品券及機場貴賓室服務乙次。

