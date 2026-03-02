熱門搜尋:
科技
出版：2026-Mar-02 12:27
更新：2026-Mar-02 12:27

小米Xiaomi 17 Series港版定價公布　3款旗艦齊發、Leica限量版售價即睇！

小米Xiaomi 17 Series港版正式發布。

小米日前於西班牙正式推出新一代Xiaomi 17 Series，港版售價及發售日亦已發布。Xiaomi 17 Series帶來基本版、Xiaomi 17 Ultra以及一款特別版Leica Leitzphone，Xiaomi 17 Series全線採用極簡主義及平面邊緣設計，相機更有大大升級，即睇全系列售價及亮點！

Xiaomi17 20 小米發布新一代旗艦手機Xiaomi 17 Series，高階版Xiaomi 17 Ultra有3色可選。 Xiaomi 17 Ultra全新星空綠配色份外吸睛。

歷代最輕薄Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra機身厚度僅為8.29mm，重量輕至218.4g。跟Xiaomi 15 Ultra不同改用全平機身設計，配備超窄邊框，相機模組雖然跟上代相似，但體積更細更薄，旁邊更有Ultra標認點綴。顏色方面提供白色、黑色及全新星空綠，更有閃粉效果，比黑白更與眾不同。

Xiaomi 17 Ultra小米龍鎧架構，配備小米龍晶玻璃3.0，抗跌落能力較上代提升30%。機身結合高強度玻璃纖維背板、鋁合金中框，具備IP68防塵防水等級，機側音量鍵變成兩個細圓形，更為簡約。

屏幕配備Xiaomi HyperRGB OLED面板，峰值亮度達3500nits，支援1-120Hz LTPO自適應重新整理率及DC調光。全線搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5流動平台，續航方面內置6000mAh電池，支援90W有線及50W無線快充。

搭載攝影套裝Pro的Xiaomi 17 Ultra充滿Leica相機感覺。 Xiaomi 17 Ultra握把改良設計。 今年新推輕巧版Xiaomi 17 Ultra攝影套裝。 Xiaomi 17 Ultra 2億長焦拍攝效果驚人。 Xiaomi 17 Ultra試相。 Xiaomi 17 Ultra試相。 Xiaomi 17 Ultra試相。

攝力再加強

今代主角絕對是首次搭載小米首款1吋LOFIC主攝感光元件的相機，光影獵人Light Fusion 1050L感光元件，HDR拍攝性能提升，低光及夜景拍攝超強。另一項突破是Leica 2億75–100mm APO鏡頭，整個變焦範圍內能有效抑制鬼影與色差，並可擴展至400mm等效焦距。實試拍攝光線複雜的日落、維港夜景、煙花，不需任何調校，都可輕鬆影到清晰、色彩光暗分明的靚相。

小米推出兩款升級版配件，Xiaomi 17 Ultra攝影套裝為一體式設計，包含手腕帶、自定義兩段式快門及獨立錄影鍵；另一款則是上代都有的Xiaomi 17 Ultra攝影套裝Pro，今代皮革握把改良形狀及按鍵布局，更似相機，內置2000mAh電池，終於設有手機專屬介面，比上代更加好用。

Xiaomi 17共有4種配色。 Xiaomi 17試相。 Xiaomi 17試相。

Xiaomi 17輕巧旗艦

標準版Xiaomi 17規格及拍攝性能都不輸蝕，為經濟一點的選擇。晶片同樣為Snapdragon 8 Elite Gen 5，屏幕配置相近，而且機身更輕薄，單手使用亦舒適。機身厚度僅 8.06mm，重量為191g。配色選擇更多，提供綠、粉紅、「淺藍及黑色。續航力更勝Ultra版，內置6330mAh電池，支援100W有線及50W無線快充。

同樣有3鏡 Leica攝影系統，採用Light Fusion 950 1/1.31吋感光元件，搭配Leica 60mm浮動長焦鏡頭，支援60mm人像拍攝、5倍光學級變焦、10cm微距及20x AI超級變焦，前置自拍鏡頭亦升級為50MP。實試影相雖然跟Ultra有距離，但實際上在夜景、人像等拍攝都相當不錯。

Xiaomi 17 Ultra特別版Leica Leitzphone powered by Xiaomi。 Xiaomi 17 Leica Leitzphone以專業拍攝為賣點。 Xiaomi 17 Leica Leitzphone大師變焦環可以轉動變焦。 Xiaomi 17 Leica Leitzphone有Leica紅點加持。 Xiaomi 17 Leica Leitzphone機身有大量Leica細節。 Xiaomi 17 Leica Leitzphone試相。

必搶限量版Leica Leitzphone

Leica粉絲就必定要入手這款Leica Leitzphone powered by Xiaomi特別版，為紀念Leica成立100週年，雙方合作推出此Ultra機型。黑色機身採用耐用的鋁合金材質配以鎳陽極氧化處理，細節位極有質感。相機模組更配備「Leica Camera Ring」物理撥盤，具備滾花紋理，模擬真實相機的變焦手感。

相機內建Leica Essential模式，重現Leica M9及M3的MONOPAN 50黑白菲林等經典相機影像風格，濾鏡「奶味」濃郁；獨有的介面設計，以極簡線條表現，相當吸引。特別版在香港限量發售，索價雖然過萬，如打算入手Ultra值得加少少錢選這部。

Xiaomi 17（左）及Ultra兩款都推出綠色。

全系列售價及優惠一覽

Xiaomi 17 Series即日起接受預訂，3月6日起正式發售，售價如下：

Xiaomi 17
12+256GB：$5999
12+512GB：$6499

即日起至3月5日購買送Xiaomi自帶線行動電源20000 67W（價值$209）、Xiaomi Sound Outdoor（價值$309）；3月6日至3月22日購買送Xiaomi自帶線行動電源20000 67W。

Xiaomi 17 Ultra
16+512GB：$9299
16+1TB：$9999

即日起至3月5日購買送Xiaomi Tag（價值$89）、Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝（$1399)及以優惠價$399購買Xiaomi 17 Ultra輕薄攝影套裝；3月6日至3月22日則只送Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝。

Leica Leitzphone powered by Xiaomi
16+1TB：$11999

即日起至3月5日購買送定制Leica禮盒、Xiaomi Tag、以優惠價$799購買Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝或以優惠價$399購買Xiaomi 17 Ultra輕薄攝影套裝；3月6日至3月22日購買不送Xiaomi Tag。

Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝：$1399
Xiaomi 17 Ultra輕薄攝影套裝：$599

其他服務包括額外12個月保養、指定日期前購買送6個月碎屏保障服務、保內以換代修服務、免費試用Spotify Premium服務4個月、免費試用YouTube Premium服務3個月、6個月Google One 100GB雲端儲存服務、24個月內免手工費保外維修及智慧手機國際聯保VIP服務。3月31日前購買送星巴克電子禮品券及機場貴賓室服務乙次。

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

