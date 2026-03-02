小米推出Xiaomi Pad 8系列平板及AIoT新品　首發這款產品最值得入手！

小米一口氣推出多款全新產品，包括旗艦平板Xiaomi Pad 8系列及穿戴等。

小米同時發表了多款產品，包括Xiaomi Pad 8和Pad 8 Pro平板電腦、Xiaomi Watch 5智能手錶、Xiaomi Tag追蹤器、REDMI Buds 8 Pro、Xiaomi DIY智能門鎖、Xiaomi纖薄磁吸行動電源5000新配色。當中Xiaomi Tag追蹤器更是首次推出，只售$89好抵玩。

超薄旗艦平板 Xiaomi Pad 8系列為小米最強大及輕薄的AI平板電腦系列，配備11.2吋3.2K顯示器，亮度高達800nits，並擁有流暢的144Hz刷新率。厚度僅5.75毫米，重量僅485g，均配備9200mAh大容量電池，可選配全新小米Focus Pen Pro及鍵盤，將平板電腦帶來PC級功能。 兩者最大分別為Pad 8 Pro搭載Snapdragon 8 Elite行動平台，有5000萬像素後置相機和3200萬像素前置相機，提供512GB的儲存空間。Pad 8 Pro還提供磨砂玻璃版本，採用新一代奈米紋理蝕刻顯示屏，並應用了防反射塗層技術。Pad 8則使用Snapdragon 8s第四代行動平台，配備1300萬像素後置相機和800萬像素前置鏡頭，最高配備256GB儲存空間。

Xiaomi Pad 8及Xiaomi Pad 8 Pro備有藍色、灰色及綠色，柔光螢幕只設灰色。售價如下： Xiaomi Pad 8

8+256GB：$2999

12+256GB：$3399 Xiaomi Pad 8 Pro

8+256GB：$3999

12+512GB：$4599

12+512GB（柔光屏版）：$4799 3月2日至3月22日購買送Xiaomi Pad 8/8 Pro鍵盤保護殼（價值$499）；另可以優惠價$699加購Xiaomi Pad 8/8 Pro懸浮鍵盤、$399加購Xiaomi焦點觸控筆Pro、$99加購Xiaomi Pad 8/8雙面保護殼，另免費試用YouTube Premium服務3個月。

Xiaomi Tag超薄追蹤器 小米首次推出追蹤器Xiaomi Tag，提供簡單可靠的追蹤體驗，相容於Apple Find My和Google Find Hub，可使用iOS或Android生態系統，支援遠端物品查找、遺失模式、協同尋找和增強隱私保護。

薄身小巧的白色機身採用金屬外環，重量僅10克，更設有掛鉤可掛在鑰匙、背包或行李箱上。續航時間長達一年以上，配備可更換的CR2032電池，並支援IP67級防塵防水。定位設有觸發聲音提示，設有遺失模式、協同查找及防跟蹤警報功能。Xiaomi Tag將提供1個裝和4個裝，建議零售價分別為$89及$299。

超薄磁吸尿袋新配色 小米超薄磁吸行動電源5000mAh 15W，厚度僅6mm，重量98g，卡片大小。採用小米金沙江電池技術，碳化矽含量高達16%，具備5000mAh高密度容量，配合Xiaomi 17系列支援高達15W的無線快充和USB-C有線充電。今次新增更襯iPhone 17 Pro的橙色，以及一款低調黑色，3C認證可上飛機高鐵，建議零售價$329。

Xiaomi DIY智能門鎖可自行安裝。

多方式智能門鎖 Xiaomi DIY智能門鎖採取多種解鎖方式，包括指紋解鎖、長期密碼、週期/一次性密碼、手機藍牙、遠端解鎖及語音解鎖；安裝簡單，無需鎖匠，15分鐘內即可完成安裝，最長續航6個月；同時支援Mi Home App，連接Matter生態，支援HomeKit、Alexa、Google及SmartThings。可透過WiFi暢聯，遠端查看，無需網關，支援遠端解鎖。配備門磁感應，查看是否安全關門，支援關門自動上鎖，建議零售價為$879。

Xiaomi Watch 5搭載Google OS Xiaomi Watch 5帶來全新外觀，不鏽鋼錶殼配備1.54吋超大螢幕和超窄邊框，藍寶石玻璃圓形錶面有點似Google Pixel Watch，最方便是搭載最新版Wear OS by Google（Wear OS 6），無縫使用Google服務及應用，包括Google日曆、地圖、支援NFC的 Google Wallet等，無需拿出手機即可使用，智能手錶體驗更加全面。

新增快速手勢功能，簡單手腕動作如捏合、打響指、搖手腕和旋轉手腕等，即可掛斷電話、關閉鬧鐘、啟動健身計劃、遠端控制相機拍照和錄影等操作。兼有齊健康和運動追蹤功能，支援離線地圖的雙頻GNSS戶外追蹤。配備930mAh大容量電池，智慧模式下續航時間約6天。 Xiaomi Watch 5提供卡其綠和星空黑兩種顏色，建議零售價為$2299。

REDMI Buds 8 Pro降噪耳機 早前推出REDMI Buds 8 Light後，今次升級更高階的Pro版，但仍然保持高性價比。升級的同軸三單元設計，每邊都整合了獨立的音訊處理單元，支援杜比音效，聲效更環迴生動。搭載小米立體音頻技術，提供標準、音樂、視頻及遊戲模式。

支援高達55dB的主動降噪，頻寬擴展至5kHz，自適應降噪演算法每秒採樣高達32000次環境聲音，實現即時調節。同時內置三咪高峰AI降噪系統，通話更加清晰暢順。單次充電可連續播放8小時，配合充電盒總續航時間可達33小時；支援快速充電，充電5分鐘即可聆聽長達2小時。 REDMI Buds 8 Pro將提供冰釉白、薄霧藍和玄悟黑3種顏色選擇，建議零售價為$459。