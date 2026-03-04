小米Xiaomi 17 Ultra手機實測　即睇夜景、煙花影成點？（多圖）

小米Xiaomi 17 Ultra現已上市，售價由$9299起。

小米發布最強旗艦手機Xiaomi 17系列，當中高階版Xiaomi 17 Ultra攝的影效能，更成為今個星期社交媒體洗版話題，媲美單反相機的強勁攝力。今代各方面帶來「痴線」升級，由屏幕、續航力、性能均屬頂級，攝影系統繼續有Leica加持，幾乎無敵。

升級設計及鏡頭配置 今代機身採用全平面直邊框設計，機身厚度僅8.29mm，重量低至218.4g，背後「大眼仔」眼鏡模組重新設計，位置更小巧薄身，更有Ultra及紅邊點綴，沿用上代的設計靈感，但就更加簡潔。極窄邊框的屏幕，令屏幕視野更清更廣，都是加分位。

講到Xiaomi 17 Ultra重點還是鏡頭，小米延續與Leica的合作，最強是首度搭載1吋LOFIC主攝鏡感光元件，配合Light Fusion 1050L影像感光元件，HDR表現更佳，因此拍攝低光及夜景表現相當驚人。另一個亮點是配備機械光學變焦的Leica 2億像素75–100mm鏡頭，有Leica APO光學認證，400mm等效焦距遠攝質素亦極為清晰。

不同環境影相實測 實試在日光下拍攝當然沒有挑剔，由23mm至400mm都相當清晰分明、色彩準確，亦沒有過度AI的痕跡，來到120X就明顯有AI演算，不過亦有點真實感。夜景拍攝更加屈機，日落、夜景、低光人像幾乎沒有模糊鬼影，複雜光線及色彩都可還原。最誇張的是拍攝時是在船上手持，根本不需慢快門，都可拍到出色的影像。2億像素雖然建議在光線充足下拍攝，但實試在晚間，細節及線條仍完全保留。

多款好玩濾鏡模式 Xiaomi 17 Ultra亦有大量濾鏡及模式可選，例如今代加入4種Live Photo模式，有紅地氈、主角運鏡等，一按手機即會自動Zoom in或慢動作，拍成特別的動態相片。另外今代亦有煙花、舞台等模式，拍攝煙花更加簡單，亦拍到火花及綻放的畫面。上代都有的街拍、Leica濾鏡等，都是影Snapshot的好幫手。



必備專業攝影套裝 另外今次Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝設計改良，向經典Leica機身致敬的高級防滑PU皮革手柄，手感更佳，而且轉盤加大亦更似相機。今代終於新增相機握把介面，使用後在手機可看到電量。如果入手Xiaomi 17 Ultra，這個專業攝影套裝可就是必買配件。

總括來說Xiaomi 17 Ultra雖索價$9299，但相機性能真心強，其他配置及功能都誠意十足，而且可與Apple生態互聯，用作副機或相機都適合。當然如果銀彈充足，更建議入手Leica Leitzphone powered by Xiaomi，外型更靚仔、設手動變焦環、內置獨家Leica AI介面及兩款濾鏡，更加吸引。