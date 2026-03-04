熱門搜尋:
科技
出版：2026-Mar-04 17:00
更新：2026-Mar-04 17:00

小米Xiaomi 17 Ultra手機實測　即睇夜景、煙花影成點？（多圖）

小米Xiaomi 17 Ultra現已上市，售價由$9299起。

小米發布最強旗艦手機Xiaomi 17系列，當中高階版Xiaomi 17 Ultra攝的影效能，更成為今個星期社交媒體洗版話題，媲美單反相機的強勁攝力。今代各方面帶來「痴線」升級，由屏幕、續航力、性能均屬頂級，攝影系統繼續有Leica加持，幾乎無敵。

Xiaomi 17 Ultra今代機身設計更加簡約。 Xiaomi 17 Ultra設有Ultra標誌。 Xiaomi 17 Ultra鏡頭模組更纖薄，跟上代同樣有紅邊點綴。 Xiaomi 17 Ultra音量鍵分開成兩個按鍵。 Xiaomi 17 Ultra配備6.9吋顯示屏。 Xiaomi 17 Ultra內置6000mAh電池並支援快充。 Xiaomi 17 Ultra（右）跟15 Ultra（左）屏幕不一樣。 Xiaomi 17 Ultra（下）的鏡頭模組稍為變細。 Xiaomi 17 Ultra（右）15 Ultra更薄。

升級設計及鏡頭配置

今代機身採用全平面直邊框設計，機身厚度僅8.29mm，重量低至218.4g，背後「大眼仔」眼鏡模組重新設計，位置更小巧薄身，更有Ultra及紅邊點綴，沿用上代的設計靈感，但就更加簡潔。極窄邊框的屏幕，令屏幕視野更清更廣，都是加分位。

講到Xiaomi 17 Ultra重點還是鏡頭，小米延續與Leica的合作，最強是首度搭載1吋LOFIC主攝鏡感光元件，配合Light Fusion 1050L影像感光元件，HDR表現更佳，因此拍攝低光及夜景表現相當驚人。另一個亮點是配備機械光學變焦的Leica 2億像素75–100mm鏡頭，有Leica APO光學認證，400mm等效焦距遠攝質素亦極為清晰。

Xiaomi 17 Ultra首度搭載1吋LOFIC主攝鏡感光元件。 Xiaomi 17 Ultra在低光下拍攝手持影相都不怕模糊。 Xiaomi 17 Ultra試相。 Xiaomi 17 Ultra夜景試相。 Xiaomi 17 Ultra夜景試相。 Xiaomi 17 Ultra 2億像素相片極為清晰。
Xiaomi 17 Ultra 100mm試相。 Xiaomi 17 Ultra 20x試相。 Xiaomi 17 Ultra 120x試相。 Xiaomi 17 Ultra 1x試相。 Xiaomi 17 Ultra 2x試相。 Xiaomi 17 Ultra 4x試相。 Xiaomi 17 Ultra 100mm試相。 Xiaomi 17 Ultra 200mm試相。 Xiaomi 17 Ultra 400mm試相。 Xiaomi 17 Ultra 120x試相。 Xiaomi 17 Ultra拍攝動物毛髮細緻。 Xiaomi 17 Ultra夜景拍攝散景效果漂亮。 Xiaomi 17 Ultra低光下拍攝仍可保留細節。

不同環境影相實測 

實試在日光下拍攝當然沒有挑剔，由23mm至400mm都相當清晰分明、色彩準確，亦沒有過度AI的痕跡，來到120X就明顯有AI演算，不過亦有點真實感。夜景拍攝更加屈機，日落、夜景、低光人像幾乎沒有模糊鬼影，複雜光線及色彩都可還原。最誇張的是拍攝時是在船上手持，根本不需慢快門，都可拍到出色的影像。2億像素雖然建議在光線充足下拍攝，但實試在晚間，細節及線條仍完全保留。

Xiaomi 17 Ultra Leica街拍模式。 Xiaomi 17 Ultra菲林濾鏡效果。 Xiaomi 17 Ultra黑白濾鏡效果。 Xiaomi 17 Ultra煙花模式。 Xiaomi 17 Ultra煙花模式。 Xiaomi 17 Ultra煙花模式。

多款好玩濾鏡模式

Xiaomi 17 Ultra亦有大量濾鏡及模式可選，例如今代加入4種Live Photo模式，有紅地氈、主角運鏡等，一按手機即會自動Zoom in或慢動作，拍成特別的動態相片。另外今代亦有煙花、舞台等模式，拍攝煙花更加簡單，亦拍到火花及綻放的畫面。上代都有的街拍、Leica濾鏡等，都是影Snapshot的好幫手。

Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝手機殼舊版（上）與新版（下）。 Xiaomi 17 Ultra全新相機握把（右）改良設計。 Xiaomi 17 Ultra全新相機握把（右）手感更佳。 Xiaomi 17 Ultra相機握把終於可顯示電量。

必備專業攝影套裝

另外今次Xiaomi 17 Ultra專業攝影套裝設計改良，向經典Leica機身致敬的高級防滑PU皮革手柄，手感更佳，而且轉盤加大亦更似相機。今代終於新增相機握把介面，使用後在手機可看到電量。如果入手Xiaomi 17 Ultra，這個專業攝影套裝可就是必買配件。

總括來說Xiaomi 17 Ultra雖索價$9299，但相機性能真心強，其他配置及功能都誠意十足，而且可與Apple生態互聯，用作副機或相機都適合。當然如果銀彈充足，更建議入手Leica Leitzphone powered by Xiaomi，外型更靚仔、設手動變焦環、內置獨家Leica AI介面及兩款濾鏡，更加吸引。

