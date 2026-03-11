OPPO Find N6 無摺痕螢幕真實照片曝光

3月17日全球發布的 OPPO Find N6 輕薄旗艦大摺手機，較早前網絡陸續有實機照片流傳，讓用家能率先看到主打配置如 200MP 哈蘇三鏡、天穹記憶玻璃無摺痕螢幕的實際表現。

OPPO Find N6 實機照片由 @UniverseIce 在其 X展示，當中包括主屏開展後亮起跟關閉螢幕的正面相、外屏亮起正面相及開屏後機背相片。

文中提到這次 Find N6 配備的天穹記憶玻璃主屏，實際上手時能達至目測近乎無摺痕，即使關掉螢幕細看仍接難以目測，據官方資訊經多次使用其仍能自修復。