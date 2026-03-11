OPPO Find N6 無摺痕螢幕真實照片曝光

3月17日全球發布的 OPPO Find N6 輕薄旗艦大摺手機，較早前網絡陸續有實機照片流傳，讓用家能率先看到主打配置如 200MP 哈蘇三鏡、天穹記憶玻璃無摺痕螢幕的實際表現。
OPPO Find N6 實機照片由 @UniverseIce 在其 X展示，當中包括主屏開展後亮起跟關閉螢幕的正面相、外屏亮起正面相及開屏後機背相片。
文中提到這次 Find N6 配備的天穹記憶玻璃主屏，實際上手時能達至目測近乎無摺痕，即使關掉螢幕細看仍接難以目測，據官方資訊經多次使用其仍能自修復。
Find N6相機升級至200MP 四鏡
至於相機部份 Find N6 雖升級 200MP 四鏡，但好消息是後方鏡頭組佔位仍大致跟前代相同，突出幅度亦基本未見增加，僅閃光燈移至鏡頭組外機身左上方位置。
與此同時 OPPO 又透過官方微博率先披露 Find N6 專屬配件陣容，除此前已公佈 OPPO AI 手寫筆外，又展示一系列搭配芳綸纖維磁吸殼的週邊產品。
這些主打磁吸功能週邊包括升級至 50W 輸出磁無線充電器、可裝卸磁吸充電器支架、5,000mAh 電量磁級能量卡充電池，另外亦展示了 100W 閃充套裝等。
Mobile Magazine 短評：OPPO Find N6 多組流出實機照片，展示了明顯改善的摺痕抑減表現，同時裝置在升級鏡頭同時，機身輕薄表現進一步加強，讓用家更期待。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載