小米 18 Ultra規格傳回歸四鏡頭組合 或12月發表

雖然小米 18 系列距離正式發布仍有一段時間，但近日網路上已開始流出有關最頂規機型「小米 18 Ultra」的核心規格傳聞。據最新消息指出，小米可能會在下一代機王中重拾深受用戶好評的鏡頭佈局，預計將再度採用四鏡頭主相機系統。

據科技博主「數碼閒聊站」及相關消息來源顯示，小米 18 Ultra 的研發工作已經展開，而最大改變於機背相機模組的調整。回顧前代小米 17 Ultra，廠方採取了較為大膽的策略，將以往傳統的四鏡頭縮減至三鏡頭配置，雖然配備了高畫素的 200MP 遠攝鏡頭並支援 3.2x 至 4.3x 的連續變焦技術，但對於習慣了多焦段獨立鏡頭的攝影愛好者來說，總覺得少了點靈活性。