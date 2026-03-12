小米 18 Ultra規格傳回歸四鏡頭組合 或12月發表

雖然小米 18 系列距離正式發布仍有一段時間，但近日網路上已開始流出有關最頂規機型「小米 18 Ultra」的核心規格傳聞。據最新消息指出，小米可能會在下一代機王中重拾深受用戶好評的鏡頭佈局，預計將再度採用四鏡頭主相機系統。
據科技博主「數碼閒聊站」及相關消息來源顯示，小米 18 Ultra 的研發工作已經展開，而最大改變於機背相機模組的調整。回顧前代小米 17 Ultra，廠方採取了較為大膽的策略，將以往傳統的四鏡頭縮減至三鏡頭配置，雖然配備了高畫素的 200MP 遠攝鏡頭並支援 3.2x 至 4.3x 的連續變焦技術，但對於習慣了多焦段獨立鏡頭的攝影愛好者來說，總覺得少了點靈活性。
或重新加入中焦段人像鏡頭
消息提到，小米 18 Ultra 有意回歸類似小米 15 Ultra 的四鏡頭陣容。這意味著新機除了標準廣角、超廣角以及高倍率潛望長焦鏡頭外，有望重新加入一枚獨立的中焦段人像鏡頭。對於追求極致影像體驗的用家來講，四鏡頭組合能覆蓋更完整的焦段，在不同拍攝場景下提供更光學化的成像效果，而非單純依賴數位裁切。
至於發佈時間，市場預期小米將維持一貫的節奏，最快有望在今年12月底左右率先在內地發表，並隨後於隔年年初進軍國際市場。雖然目前關於這組四鏡頭系統的具體感光元件型號尚未有定論，但預計 Leica 的光學技術調教仍會是該機的核心賣點。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載