小米POCO X8 Pro Series手機發布　全港最強電量8500mAh只售呢個價！

小米POCO X8 Pro及X8 Pro Max手機現已上市，性價比相當高。

小米旗下電競手機品牌POCO X8 Series正式在香港發布，帶來POCO X8 Pro及X8 Pro Max兩個型號，兩款均有賣點，Pro版獨家推出Iron Man特別版，而Pro Max則有電量高達8500mAh的電池，暫時是香港市場上電量最大的手機！

全新通知燈設計 POCO X8 Pro Series機身設計極簡，兩機外觀相似但尺寸不同，X8 Pro Max採用金屬邊框及玻璃纖維背板，配以廣闊屏幕；POCO X8 Pro則以極窄邊框及高屏佔比，輕巧便攜。採用Corning Gorilla Glass 7i，耐用兼有IP68防塵防水，X8 Pro Max更通過SGS5星級卓越性能認證。

特色設計是兩款型號新增的藥丸型相機模組，靈感源自跑車賽道，並融入兩個圓形動態RGB指示燈，可因應通知、充電、遊戲、音樂播放及相機操作，燈光效果及色彩更可自訂。



Marvel粉絲必買 POCO X8 Pro Iron Man限定版以黑金戰甲為靈感，黑色機身綴以閃爍金色條紋，閃光燈則化身為核心的弧形反應堆，機背更有鏡面浮雕Iron Man設計。內置全新訂製的鐵甲奇俠主題介面將黑金美學融入互動，當裝置啟動鐵甲奇俠隨之甦醒，帶來沉浸式的科幻體驗。

最新旗艦芯片 POCO X8 Pro Series兩機均用上全新芯片，POCO X8 Pro Max搭載全球首發最新Dimensity 9500s，安兔兔跑分高達3085998。3nm製程配備4+4全大核CPU設計，最高主頻達3.73GHz。另支援LPDDR5X 9600Mbps RAM及UFS 4.1儲存，日常操作流暢敏捷。 POCO X8 Pro亦搭載全球首發Dimensity 8500-UItra流動平台，安兔兔跑分較上一代提升 15.8%，GPU性能躍升25%且功耗更低。兩機均支援硬件級光線追蹤，以更逼真的光影與反射效果，提升遊戲沉浸感。 POCO X8 Pro Series遊戲性能強化，整合WildBoost優化技術，全面提升遊戲體驗，高負載遊戲下提供更穩定的幀率及更低功耗。另支援智能幀率、1.5K超級分辨率、24倍超分辨率觸控及遊戲HDR，遊戲體驗更流暢、畫質更精細、滑動操作更靈敏。

X8 Pro Max配備POCO 3D IceLoop循環冷卻系統，擁有5,800mm的液冷散熱面積，特製3D凸起結構顯著提升散熱效率，使SoC溫度最高降低3°C。 X8 Pro則採用5300mm的POCO 3D雙層 IceLoop循環冷卻系統。

超大容量電池 POCO X8 Pro Max配備品牌史上最大電池，容量高達8500mAh，單次充電可提供兩天續航力。經歷1600次完整充電循環後，電池容量仍能保持80%以上，相當於約六年的日常使用；POCO X8 Pro 則配備升級的6500mAh矽碳負極電池。全系列均支援100W極速充電及27W反向充電。智能充電功能可有效控制裝置溫度，確保充電安全、流暢且穩定。

出色視聽效果 POCO X8 Pro Max配備6.83吋顯示屏，而POCO X8 Pro則配備6.59吋顯示屏，達3500nits峰值亮度。全線型號均用旗艦級M10發光材料面板，整合全新紅色發光材料，提升發光效率，帶來更明亮視覺效果的同時降低功耗，同時亦支援3840Hz PWM調光及三重TUV Rheinland護眼認證。 X8 Pro Max配備雙揚聲115F對稱式立體聲喇叭，支援Hi-Res Audio及Dolby Atmos，呈現自然、真實且平衡的音效，個人化音量選項包括400%音量提升及夜間低音量模式。

POCO X8 Pro Series配備5000萬像素主鏡頭、800萬超廣角鏡頭。

影像及AI功能 POCO X8 Pro Series配備5000萬像素主鏡、800萬超廣角鏡頭及2000萬像素前置鏡頭，X8 Pro Max主鏡頭採用 Light Fusion 600影像感光元件，而POCO X8 Pro則配備Sony IMX882感光元件。全新拍攝功能包括UltraSnap快拍、動態拍攝、AI創意助理等。 其他功能包括Xiaomi HyperConnect確保裝置間的無縫協作、Xiaomi Hyperlsland擴展動態即時通知功能、Xiaomi Offline Communication小米離線通訊功能、Google「一圈即搜」功能等。首次引入購票模式，可於搶手門票發售時提升觸控響應及屏幕性能，並優化手機處理能力，搶飛時獲得更流暢、更快捷的體驗。

POCO X8 Pro Series售價由$2199起。

規格及售價 POCO X8 Pro Series售價只是$2199起相當吸引，早鳥優惠更減$200，最平$1999可入手。POCO X8 Pro有黑、白及綠色，POCO X8 Pro Max則有黑、白及藍色。零售價如下： POCO X8 Pro

8GB+256GB $2199

8GB+256GB $2499

12GB+512GB $2699 POCO X8 Pro Max

12GB+256GB $3099

12GB+512GB $3399 POCO X8 Pro Iron Man限定版

12GB+512GB $3999 即日起至3月31日入手可於小米官網頁面領取手機現金券或豐澤網店，即減$200，另外可免費試用YouTube Premium服務2個月、Spotify Premium服務3個月；以優惠價$409購買REDMI Buds 8 Pro、優惠價$309購買Xiaomi纖薄磁吸行動電源5000。