小米Xiaomi Watch 5智能手錶實測 支援Google可用甚麼功能？

支援Google應用程式，包括Gmail、Google日曆、Google Play和Google地圖等，不須打開手機都能直接在手腕上查看，配備NFC的Google錢包更可快速感應支付。連WhatsApp都用到，雖然打字不算就手，但都可作簡化版通訊。作為首款搭配Google Gemini的小米智能手錶，現時須連接VPN才可使用，能透過語音查詢資訊。

Xiaomi Watch 5採用極簡設計，懸浮屏幕加上動態錶圈，316L不銹鋼圓形錶框，配備1.54吋AMOLED顯示屏配2.6mm超窄邊框，高屏佔比屏幕亮度達1,500nits、刷新率60Hz、解像度480×480，視覺效果清晰亮麗。前後均以藍寶石玻璃保護，超硬抗刮兼耐用，並具備5ATM防水等級。

戴智能手錶不只用來睇時間、健康及運動監測。小米最新推出Xiaomi Watch 5智能手錶，搭載最新版本的Wear OS 6 by Google，可使用各種Google服務如電郵、地圖等，功能更貼合日常生活。

進階快捷手勢由EMG、IMU及PPG感測器驅動，透過兩種通用手勢包括雙指捏合兩次、雙指搓動兩次及3種自訂手勢彈指、晃動手碗和轉動手腕，可拒絕來電、關閉鬧鐘、開始運動、遙控相機拍攝與錄影等；或開啟兼容的Google應用程式，實試手勢感應靈敏準確，絕對是必用功能。

手錶亦有齊健康與運動追蹤功能，包括一按健康檢測、進階運動分析、跑步課程等，以及支援離線地圖的雙頻GNSS五重衛星定位系統。