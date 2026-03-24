深圳動物天橋｜鯤鵬徑一號橋有豹猫出沒

在深圳福田中心區，有一座橫亙兩山的通道──深圳鯤鵬徑一號橋，因為被外交部點讚成為焦點。

深圳鯤鵬徑一號橋橫跨梅林山與銀湖山，兩座山原本相連，卻因為九十年代城市發展而分開。時隔近三十年，兩山不但得以重新「縫合」，還成為全國首座「人與動物和諧共生」的生態廊橋，有「動物天橋」之稱。究竟兩座山何以先分後合？又如何吸引稀有動物出沒？

文章出處： 「當代中國」網站

連接梅林山與銀湖山的深圳鯤鵬徑一號橋，橫跨車流不息的深圳中軸線核心交通大道──梅觀路，是深圳新建的一座生態廊橋。