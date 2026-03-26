iPhone 18 Pro保留動態島？全螢幕體驗仍需等待

雖然市場一直期待 Apple 能早日達成「真全螢幕」的視覺效果，但根據來自內地供應鏈的最新消息指出，這項技術突破可能比預期中還要困難。原先外界普遍推測 Apple 正致力於將 Face ID 感應組件隱藏至螢幕下方，從而取消現有的動態島設計，僅保留一個細小的自拍鏡頭開孔。然而，目前的研發進度似乎遇到了瓶頸，這意味著動態島設計在短時間內仍會是 iPhone 的標誌性特徵。

動態島體積料縮小

報道進一步預測，即便到了預計於 2026 年發佈的 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max，動態島依然會存在。儘管 Apple 具備將其進一步縮小體積的技術能力，試圖降低其對視覺的干擾，但始終未能完全將感應器陣列隱藏。對於追求極致無瑕螢幕的用戶而言，Apple 距離徹底消除螢幕開孔的目標顯然還有一段路要走，技術上的穩定性與辨識準確率依然是官方首要的考量因素。