小米POCO X8 Pro Max手機實測　中階機價有齊超長續航＋電競性能

POCO X8 Pro Max中階手機性價比極高。

小米旗下POCO推出了全新手機X8 Pro，這部以性價比見稱的中階手機，搣甩了電競味，以簡約利落設計，配以POCO史上最大8500mAh電量、最新MediaTek Dimensity 9500s旗艦級處理器、6.83吋大屏幕，單看規格極具競爭力，價錢卻只售$3099起，絕對有望跑出。

新增動態指示燈 POCO X8 Pro Max機身通過SGS認證，採用玻璃纖維背蓋，配合高強度金屬外框，襟跌耐用。與上代X7 Pro，同樣採用圓角平邊外觀，配上相似的雙鏡頭模組，不過機背設計更加簡約，而且減少了POCO的標認性黃色元素，雖然個性及辨識度不及上代，但感覺更加中性，即使不用來打機，日常使用更加百搭及大眾化。黑色機身最為低調，如果較特別可選帶有條紋的白色或更鮮艷的綠色。

POCO X8 Pro Max的電競基因藏在新增的指示燈，在兩個鏡頭之內多了兩個圓形的動態RGB燈光，提供8種顏色選擇，更可以自訂來電及應用程式通知效果，脈動燈效則可與遊戲、音樂等多種場景同步，有點似汽車的氣氛燈。機側電源按鍵亦有紅色邊框，設計更加低調。

真正超強續航 今代最大賣點一定是內置8500mAh電池，16%超高矽碳含量與847 Wh/L的能量密度，官方數據為兩天續航力。實試真的不假，基本使用真的可以維持數天，晚上備用只花1-2%。試過以最大光度及約一半音量連續玩足兩小時遊戲，只用了約10%；播放YouTube影片90分鐘，亦只消耗5%電量，相當誇張！

100W極速快充更只需24分鐘可將手機充電至50%，更支援27W逆向充電，本身已是一個流動電源，完全解決電量焦慮，可惜沒有無線充電。

散熱效能佳 POCO X8 Pro Max配備Dimensity 9500s 3nm旗艦級處理器，官方安兔兔跑分為過3百萬，實際跑分約27萬左右。配備特大POCO 3D IceLoop散熱泵並採用大型11000mm²石墨層，大幅提高散熱及性能表現。實試跑分及打機，機身只維持約35度左右微暖，而且熱度平均35度左右，至少感覺不燙手。 電競效能包括1.5K超高解像度、AI增強影像細節及遊戲HDR，玩《原神》畫面細緻分明；24倍超解像觸控及1%低幀率，可以保持60FPS穩定流暢，打《Call of Duty》沒有窒機，機身亦不會發燙。

屏幕相機有驚喜 6.83吋屏幕只有1.5mm至1.78mm超窄邊框，採用嶄新紅色發光物料的M10顯示面板，1.5K 2772×1280解像度、3500nits峰值亮度、120Hz刷新率、3840Hz PWM調光、支援Dolby Vision及HDR10+，視覺效果直迫旗艦機型。而且配上兩個對稱立體聲揚聲器，亦可使用400%增強，音量充足澎湃。 影相雖然從來不是POCO最強一環，雙鏡頭配置有5000萬像素主鏡頭及800萬超廣角鏡頭，配以Light Fusion 600感光元件，雖然規格不及去年推出的POCO F8 Ultra，不過亦可以接受，日光及夜景拍攝合格，不過略嫌對比度較強，長焦效果亦相當一般，AI感較為重手。

其他配置包括各種AI功能、小米離線通訊、支援eSIM以及IP69防塵防水，兩款配置有12GB＋256GB及512GB。考慮到這只是一部售價$3099及$3399的中階手機，現時31/3前早鳥優惠更可減$200，沒有太高要求的話，可以說是夠用抵玩。