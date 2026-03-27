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科技
出版：2026-Mar-27 19:00
更新：2026-Mar-27 19:00

小米POCO X8 Pro Max手機實測　中階機價有齊超長續航＋電競性能

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POCO X8 Pro Max中階手機性價比極高。

POCO X8 Pro Max中階手機性價比極高。

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小米旗下POCO推出了全新手機X8 Pro，這部以性價比見稱的中階手機，搣甩了電競味，以簡約利落設計，配以POCO史上最大8500mAh電量、最新MediaTek Dimensity 9500s旗艦級處理器、6.83吋大屏幕，單看規格極具競爭力，價錢卻只售$3099起，絕對有望跑出。

POCO X8 Pro Max黑色機身最簡約低調，完全沒有電競手機感覺。 POCO X8 Pro Max（下）與X7 Pro形態相似，但感覺不同。 POCO X8 Pro Max側鍵有紅框點綴。 POCO X8 Pro Max可自選不同燈效顏色。 POCO X8 Pro Max提示燈可自訂功能。

新增動態指示燈

POCO X8 Pro Max機身通過SGS認證，採用玻璃纖維背蓋，配合高強度金屬外框，襟跌耐用。與上代X7 Pro，同樣採用圓角平邊外觀，配上相似的雙鏡頭模組，不過機背設計更加簡約，而且減少了POCO的標認性黃色元素，雖然個性及辨識度不及上代，但感覺更加中性，即使不用來打機，日常使用更加百搭及大眾化。黑色機身最為低調，如果較特別可選帶有條紋的白色或更鮮艷的綠色。

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POCO X8 Pro Max的電競基因藏在新增的指示燈，在兩個鏡頭之內多了兩個圓形的動態RGB燈光，提供8種顏色選擇，更可以自訂來電及應用程式通知效果，脈動燈效則可與遊戲、音樂等多種場景同步，有點似汽車的氣氛燈。機側電源按鍵亦有紅色邊框，設計更加低調。

POCO X8 Pro Max充足100%電量可用足44小時。 POCO X8 Pro Max打了兩小時機都只是下跌10%。 POCO X8 Pro Max支援100W快速充電。 POCO X8 Pro Max可27W逆向充電。

真正超強續航

今代最大賣點一定是內置8500mAh電池，16%超高矽碳含量與847 Wh/L的能量密度，官方數據為兩天續航力。實試真的不假，基本使用真的可以維持數天，晚上備用只花1-2%。試過以最大光度及約一半音量連續玩足兩小時遊戲，只用了約10%；播放YouTube影片90分鐘，亦只消耗5%電量，相當誇張！

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100W極速快充更只需24分鐘可將手機充電至50%，更支援27W逆向充電，本身已是一個流動電源，完全解決電量焦慮，可惜沒有無線充電。

POCO X8 Pro Max玩《Call of Duty》流暢爽快，畫面細緻。 POCO X8 Pro Max開啟狂暴模式不掉幀。 POCO X8 Pro Max打《原神》色彩分明。 POCO X8 Pro Max遊戲效能強勁。 POCO X8 Pro Max玩了數小時仍然維持34.9度。

散熱效能佳

POCO X8 Pro Max配備Dimensity 9500s 3nm旗艦級處理器，官方安兔兔跑分為過3百萬，實際跑分約27萬左右。配備特大POCO 3D IceLoop散熱泵並採用大型11000mm²石墨層，大幅提高散熱及性能表現。實試跑分及打機，機身只維持約35度左右微暖，而且熱度平均35度左右，至少感覺不燙手。

電競效能包括1.5K超高解像度、AI增強影像細節及遊戲HDR，玩《原神》畫面細緻分明；24倍超解像觸控及1%低幀率，可以保持60FPS穩定流暢，打《Call of Duty》沒有窒機，機身亦不會發燙。

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POCO X8 Pro Max的屏幕在陽光下仍然超亮。 POCO X8 Pro Max超窄邊框設計。 POCO X8 Pro Max色彩分明而且高清。 POCO X8 Pro Max超聲波指紋感測靈敏。 OCO X8 Pro Max配備兩個對稱立體聲揚聲器。 POCO X8 Pro Max可使用400%音量增強。
POCO X8 Pro Max內置5000萬像素主鏡頭及800萬超廣角鏡頭。 POCO X8 Pro Max 10X長焦試相。 POCO X8 Pro Max 1X拍攝效果不錯。 POCO X8 Pro Max夜景廣角試相。

屏幕相機有驚喜

6.83吋屏幕只有1.5mm至1.78mm超窄邊框，採用嶄新紅色發光物料的M10顯示面板，1.5K 2772×1280解像度、3500nits峰值亮度、120Hz刷新率、3840Hz PWM調光、支援Dolby Vision及HDR10+，視覺效果直迫旗艦機型。而且配上兩個對稱立體聲揚聲器，亦可使用400%增強，音量充足澎湃。

影相雖然從來不是POCO最強一環，雙鏡頭配置有5000萬像素主鏡頭及800萬超廣角鏡頭，配以Light Fusion 600感光元件，雖然規格不及去年推出的POCO F8 Ultra，不過亦可以接受，日光及夜景拍攝合格，不過略嫌對比度較強，長焦效果亦相當一般，AI感較為重手。

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其他配置包括各種AI功能、小米離線通訊、支援eSIM以及IP69防塵防水，兩款配置有12GB＋256GB及512GB。考慮到這只是一部售價$3099及$3399的中階手機，現時31/3前早鳥優惠更可減$200，沒有太高要求的話，可以說是夠用抵玩。

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