小米Xiaomi米粉節2026即將開鑼　全場手機平板家電有折、落訂優惠減過千！（內附詳情）

Xiaomi米粉節2026將於4月1日起正式開始，今年同樣有多款手機平板及家電產品優惠，包括活動期間全場97折、勁爆優惠套裝、大送現金券及超市券、訂金預售、每日限定不同優惠、消費滿額送禮、優惠價加購、每日秒殺精選等，優惠期至4月19日。

官網領券優惠 官網有大量現金優惠券可以領取，包括米粉節App專享97折折扣券，最多可慳$300；另外消費滿$1000即可減$80、滿$2000即可減$160、滿$3000即可減$240、滿$6000即可減$480。另外買指定商品包括POCO手機，更送現金券及超市券。

訂金預售優惠 即日起至4月1日09:59落訂金預售指定產品，並於4月1日至2日付尾數，即可以優惠價加頁面券入手，包括POCO F8 Pro原價$3899起，到手價$3409起；F8 Ultra手機，原價$5199起，到手價只需$4709起。Xiaomi 15 Ultra原價$8999，到手價$7469。還有更多型號包括Xiaomi 15T系列、Xiaomi Pad 7系列，家電則有Xiaomi掃拖機器人X20 Max到手價$1989、Xiaomi顯示器A Pro 75到手價$3709。

每日限定類別優惠 4月1日為手機數碼日，買指定商品送$100無門檻現金券；4月6日為影音家電日，可以優惠價加購電視盒子或濾芯；4月11日為穿戴類日，購買耳機、手環、手錶滿$500減$30；4月16日為清潔家電日，買掃拖家電送配件。 官網獨家消費送禮 按照單個Mi ID累計實際消費金額排名TOP3，即可分別獲得POCO X8 Pro Max （12+512）、Xiaomi Watch 5及米家智能變頻超薄電風扇Pro。另外單筆訂單滿$1000送價值$1000米粉節優惠紅包，新品不適用。 優惠價加購產品 消費單筆滿$1000，即可以優惠價加購產品，包括$299 Xiaomi SU7 Ultra 1:18合金模型車、$259加購Xiaomi SU7 1:18合金模型車、$299加購Xiaomi手環9 Pro、$149加購Xiaomi磁吸行動電源 6000、$29加購REDMI Buds 6 Play及$19加購Xiaomi毛球修剪器。

每日秒殺精選 每日限定不同產品優惠，包括$299 Xiaomi SU7 1:18合金模型車、$4999買Xiaomi智慧顯示器A Pro 75 2026等。