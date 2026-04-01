WhatsApp 推出CarPlay 獨立App 測試版介面更全面

以往在 CarPlay 使用 WhatsApp 時，介面相對單一，用戶幾乎無法主動瀏覽任何訊息資訊，所有操作都必須經由 Siri 語音助理來代勞，無論是讀取或是傳送訊息，過程中往往缺乏視覺上的直觀感受。不過，據最新的WhatsApp 獨立版 CarPlay App 測試版本顯示，全新設計的獨立 App 將會在汽車螢幕上呈現更豐富的資訊內容，包括詳細的對話清單、聯絡人資訊、個人頭像以及通話紀錄，讓駕駛者在安全的情況下，能更清晰地掌握目前的通訊狀況。

功能增加 互動體驗更人性化

為了兼顧行車安全與操作便利，新版 App 特別加入了許多實用功能。用戶現在可以直接在車載螢幕上查看未讀訊息的分頁，方便快速過濾重要資訊；同時，系統亦支援直接從螢幕啟動通話，無需再拿起手機操作。考慮到不同駕駛環境的需求，介面也同步支援淺色與深色模式切換。雖然為了確保駕駛者的專注度，傳送訊息的功能依然維持僅限語音輸入，但增加了視覺化的介面輔助，無疑令整體的互動體驗變得更加完整且人性化。