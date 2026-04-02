PS5獨佔大作《沙羅週期》試玩報告　Roguelite式死亡循環值唔值得玩？

PS5將於4月30日推出獨佔大作《沙羅週期》（Saros） ，遊戲由《Returnal》遊戲團隊Housemarque開發。這款黑暗科幻冒險新作為Roguelite遊戲，即隨機生成關卡、永久死亡機制但具備永久技能成長。《沙羅週期》有著《Returnal》的靈魂，卻難度相對較低兼帶來更多新變化，雖然對新手來說有一定挫敗感，試玩3小時後相當有驚喜。

無限死亡輪迴 《沙羅週期》遊戲背景索達日集團的保安員亞穹戴弗拉傑（Rahul Kohli飾演）面對不祥日蝕的陰影，將排除萬難穿越地形不斷變化的卡科薩，在這個充滿黑暗祕密與敵意生物的星球上尋找解答。不過故事並非直線舖排，一開始未必了解發生甚麼事，要繼續玩下去才可以慢慢拼砌出主線劇情核心。 遊戲特色貫徹《Returnal》風格，每一次死亡都要重來，今次對玩家好一點，因為玩家可以使用「第二次機會」利用經驗分數可以升級，版圖上亦會有更多演進的武器道具協助作戰，永久升級增強亞穹的裝備組合，更強大姿態歸來再挑戰。理論上死亡次數越多，應該越打越輕鬆，但遊戲有一定難度，因此都要受到一定無限重來的折磨。

日蝕的影響力將侵蝕不斷改變的地貌各角落，每次嘗試之後，世界都會改變。雖然主版圖不變，但因此無限輪迴都不需每次行一樣的路線，穿越每個地形時顯露新的道路，不致重複。

立體彈幕再進化 製作人以「子彈芭蕾」來形容戰鬥很貼切，戰場景中有華麗的子彈飛舞攻勢，控制主角一邊閃躲、使用護盾、抵擋敵人攻勢，一邊使用多種高科技武器反擊，並融合使用多種能力，學習敵人的攻擊模式，在看似勝算渺茫的戰鬥中取得優勢。敵人初期不算太難對付，但後來越多群體攻擊，實力不高的話挫敗感也很高。

華麗聲畫設計 遊戲過場動畫、場景設計都充滿豐富電影感，卡科薩星球與生物的細節，加上氛圍感十足的科幻風格3D音效，搭配二度榮獲葛萊美獎的作曲家Sam Slater所譜寫出的黑暗電子配樂，加上設計精美細緻的場景，令感覺更加有戲劇性，投入度大增。

透過DualSense無線控制器的自適應扳機與觸覺回饋，操控方面靈敏易學，輔助鎖定功能不需瞄準，亦不需太多設定及裝備，遊玩過程更易上手及直接。值得一讚是即使以普通版本的PS5，流暢度仍然相當高，打起上來特別爽快不窒。 《沙羅週期》將於4月30日上架，提供PS5 Pro增強，普通版售價$568、數位豪華版$628，現已接受預購。