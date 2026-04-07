小米 18 Pro 規格 傳副螢幕功能再進化

小米去年九月推出了配備獨特機背副螢幕的 17 Pro 及 17 Pro Max，而近期在微博上有消息人士透露了，後續手機系列小米 18 Pro 與 18 Pro Max 的規格傳聞，顯示小米並未打算放棄這項設計，反而計劃注入更多技術應用。

或設AI智慧視窗

這項傳聞指出，小米 18 Pro 系列將會延續機背顯示屏的設計，並引入名為「AI 智慧視窗」的功能。雖然目前尚未有具體的應用場景細節流出，但這項改動反映出小米正致力於提升副螢幕的實用性與功能多樣化，試圖將其從視覺點綴轉化為更具效率的操作介面，以回應外界對該設計是否僅為啅頭的疑慮。除了加強螢幕，新一代機型的揚聲器效果與震動馬達表現亦據稱有所提升，為使用者提供更細膩的觸覺反饋與聽覺體驗。