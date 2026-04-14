作為新一代尋物神器，不少品牌都有推出藍牙定位器，方便用家可隨時找到失物。消委會早前參與ICRT統籌做了一項藍牙定位器比較測試，實測香港市面上買到的14個樣本，結果顯示各樣本整體易用但定位表現在不同場景落差大。
定位表現及通知顯示
定位表現方面，測試以5個場景包括繁忙城市中心與郊區、行駛中公共交通、鄉村地區、行山徑等等比重評分；所有樣本在此項只得1.5–2分，主因是位置資料需由周邊裝置記錄並回傳，導致顯示位置有延遲，且受環境、人群密度、支援裝置分布與定位器是否移動等因素影響。
在繁忙市區若失物靜止，尋回機會較高；但在人煙稀少或移動中遺失，更新較疏、表現明顯下降。通知及資訊顯示方面，除MiLi ITEM FINDER MiTag Duo外其餘樣本都有「防丟提示」，但提示一般需約3至5分鐘才發出；全部樣本都能顯示「最後位置及定位時間」。
至於「遺失模式」，各樣本普遍可輸入電話或電郵，讓拾獲者透過NFC取得聯絡方式；測試時除Samsung Galaxy SmartTag2外多數樣本亦會發聲協助尋物，但同時可能增加被人據為己有的風險，需按情況取捨。
測試結果一覽
整體評分為3至3.5分，各款在定位表現相近，當中獲3.5分的樣本包括BOOMPods BOOMCARD RECHARGEABLE、momax PinBuzz、Chipolo POP、MiLi ITEM FINDER MiTag Duo、以及Apple AirTag第二代，其餘均屬3分。
功能與設計上，測試點名BOOMPods BOOMCARD RECHARGEABLE、Samsung Galaxy SmartTag2量得有效藍牙距離較長，momax PinBuzz蜂鳴器較響，因而在該項表現較佳；相反，Chipolo Card Spot因屬一次性產品（電池耗盡需棄置）而被扣分，GP eTag Smart Tracker則因有效藍牙距離較短而評分較低，屬較差表現之列。易用性方面大多不俗，但Apple AirTag需另購配件才易於掛載，GP eTag Smart Tracker、Samsung Galaxy SmartTag2換電操作較不便，故在相關項目只得較低分。
選購指南及貼士
選購藍牙定位器可把握4點，首選兼容性，先確認手機系統為iOS或Android，以及與產品支援的網絡屬Find My／Find Hub／SmartThings。使用情境方面，若多在市區活動通常較有利，常去郊外/行山或擔心交通工具遺失則要有更新較疏及可能延遲的心理準備。另外外形與配件亦可考慮，鑰匙圈型適合掛鑰匙或背包，卡片型適合放入錢包，並留意是否要加購掛扣。設計上亦可比較可更換電池、可充電與一次性設計的差異，按成本、環保與便利度取捨。