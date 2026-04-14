作為新一代尋物神器，不少品牌都有推出藍牙定位器，方便用家可隨時找到失物。消委會早前參與ICRT統籌做了一項藍牙定位器比較測試，實測香港市面上買到的14個樣本，結果顯示各樣本整體易用但定位表現在不同場景落差大。

定位表現及通知顯示

定位表現方面，測試以5個場景包括繁忙城市中心與郊區、行駛中公共交通、鄉村地區、行山徑等等比重評分；所有樣本在此項只得1.5–2分，主因是位置資料需由周邊裝置記錄並回傳，導致顯示位置有延遲，且受環境、人群密度、支援裝置分布與定位器是否移動等因素影響。

在繁忙市區若失物靜止，尋回機會較高；但在人煙稀少或移動中遺失，更新較疏、表現明顯下降。通知及資訊顯示方面，除MiLi ITEM FINDER MiTag Duo外其餘樣本都有「防丟提示」，但提示一般需約3至5分鐘才發出；全部樣本都能顯示「最後位置及定位時間」。