小米REDMI R70系列手機上架 6300mAh電池續航力強

小米近期在中國官方網站悄然上架了兩款主打入門市場的 5G 新機，分別是 REDMI R70 5G 以及 REDMI R70m 5G。這兩款手機目前的狀態標示為「即將上市」，其規格配置明顯鎖定對續航力有極高需求的用戶。

REDMI R70 5G規格

外觀設計方面，REDMI R70 系列延續了品牌家族式的簡約風格，提供羽白色、星辰黑以及多款藍、紫色。REDMI R70 系列在視覺體驗上走大屏路線，搭載了一塊 6.9 吋的 LCD 螢幕，並支援 120Hz 高更新率。電池續航是這兩款新機的最大賣點。標準版 R70 配備了 6000mAh 電池，而 R70m 則進一步將容量提升至 6300mAh，這在同價位產品中相當罕見。兩者均支援 15W 充電，使用者可能需要預留較長的補給時間。