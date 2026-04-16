小米REDMI R70系列手機上架 6300mAh電池續航力強

小米近期在中國官方網站悄然上架了兩款主打入門市場的 5G 新機，分別是 REDMI R70 5G 以及 REDMI R70m 5G。這兩款手機目前的狀態標示為「即將上市」，其規格配置明顯鎖定對續航力有極高需求的用戶。
REDMI R70 5G規格
外觀設計方面，REDMI R70 系列延續了品牌家族式的簡約風格，提供羽白色、星辰黑以及多款藍、紫色。REDMI R70 系列在視覺體驗上走大屏路線，搭載了一塊 6.9 吋的 LCD 螢幕，並支援 120Hz 高更新率。電池續航是這兩款新機的最大賣點。標準版 R70 配備了 6000mAh 電池，而 R70m 則進一步將容量提升至 6300mAh，這在同價位產品中相當罕見。兩者均支援 15W 充電，使用者可能需要預留較長的補給時間。
核心效能部分，REDMI R70 系列選用了 Unisoc T8300 處理器，搭配 LPDDR4x 記憶體與 UFS 2.2 快閃記憶體。在儲存組合上，兩款型號略有區別，R70 提供從 4GB + 128GB 起步至 8GB + 256GB 的選擇，起售價定為1,599人民幣（約1,837港元）；至於 R70m 則取消了低配版本，最高提供到 12GB + 256GB 的大容量配置。相機系統則以實用為主，配備 800 萬像素前鏡頭與 1300 萬像素後置單鏡頭。
值得注意的是，這兩款新手機直接預裝了基於 Android 16 開發的 HyperOS 3 系統，讓入門級用戶也能第一時間體驗到最新的軟體優化與介面功能。
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