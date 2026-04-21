Tim Cook卸任Apple CEO　由硬件工程副總裁John Ternus接棒

Tim Cook卸任Apple CEO並改為執行董事長。

Apple宣布，Tim Cook將出任Apple董事會執行主席，硬體工程資深副總裁John Ternus將於2026年9月1日接任Apple執行長。Tim Cook將在夏季繼續擔任執行長一職，並與John Ternus密切合作，確保平穩過渡。 Tim Cook說：「能夠擔任Apple公司首席執行官，並受託領導這樣一家卓越的公司，是我畢生最大的榮幸。我全心全意地熱愛Apple，也無比感激有機會與這樣一支才華橫溢、銳意創新、充滿創造力且關懷備至的團隊共事。他們始終堅定不移地致力於豐富客戶的生活，並打造世界上最好的產品和服務。」

John Ternus加入Apple已25年，主力為開發及監督硬件工程。

設計團隊出身 Tim Cook於1998年加入Apple公司，並於2011年成為首席執行官，並主導推出了許多產品和服務，包括Apple Watch、AirPods和Apple Vision Pro等全新產品類別，以及從iCloud和Apple Pay到Apple TV和Apple Music等一系列服務。 在他的領導下，Apple的市值從約3500億美元成長至4兆美元，增幅超過1000%，年營收也成長了近四倍。公司大幅擴展了其全球商業版圖，令業務已遍及200多個國家和地區。Tim Cook一直將Apple服務作為其重點發展領域，並一手創建了Apple的可穿戴設備業務包括智慧手錶和耳機，也實現了晶片自主研發。

John Ternus於2001年加入Apple產品設計團隊，並於2013年晉升為硬件工程副總裁。 2021年，他加入高階主管團隊，擔任硬件工程資深副總裁。在Apple任職期間，John Ternus負責監督各硬件工程工作，曾參與推出iPad和AirPods，以及iPhone、Mac和Apple Watch的多代產品，包括近期推出的MacBook Neo、iPhone 17 Pro和Pro Max、iPhone Air等。