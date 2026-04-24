小米全新Xiaomi掃拖機器人H50 Pro 實試貼邊無死角清潔

小米推出全新Xiaomi掃拖機器人H50 Pro，這款為有底座版本，今代特別加強「外擴清潔」，雙機械臂側刷與拖布皆可延伸，特別針對角落清潔可貼邊掃淨及拖淨，細緻掃拖家中每個角落。

作為Xiaomi掃拖機器人真實用家，用的是初代X10+型號，兩款一樣為全效合一基座設計，亦有內置淨水箱、可作自動清洗及烘乾拖布功能，吸力更大升級至15,000Pa，可將灰塵、顆粒、毛髮快速吸淨，絕對是懶人清潔神器。

動態雙機械臂

今代特設掃拖雙機械臂，皆可伸展加強邊角清潔，兼在低矮區域深層清潔。實試機器人會自動伸出動態邊刷及拖頭臂，在家具邊緣如枱腳、椅腳及牆角清潔，緊貼障礙物輪廓進行清潔，相當聰明。拖布延伸距離增加68%，可伸入家具及電器底部進行拖地，而且更懂得來回洗刷，清潔得夠細緻。