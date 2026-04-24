小米全新Xiaomi掃拖機器人H50 Pro 實試貼邊無死角清潔

小米推出全新Xiaomi掃拖機器人H50 Pro，這款為有底座版本，今代特別加強「外擴清潔」，雙機械臂側刷與拖布皆可延伸，特別針對角落清潔可貼邊掃淨及拖淨，細緻掃拖家中每個角落。
作為Xiaomi掃拖機器人真實用家，用的是初代X10+型號，兩款一樣為全效合一基座設計，亦有內置淨水箱、可作自動清洗及烘乾拖布功能，吸力更大升級至15,000Pa，可將灰塵、顆粒、毛髮快速吸淨，絕對是懶人清潔神器。
動態雙機械臂
今代特設掃拖雙機械臂，皆可伸展加強邊角清潔，兼在低矮區域深層清潔。實試機器人會自動伸出動態邊刷及拖頭臂，在家具邊緣如枱腳、椅腳及牆角清潔，緊貼障礙物輪廓進行清潔，相當聰明。拖布延伸距離增加68%，可伸入家具及電器底部進行拖地，而且更懂得來回洗刷，清潔得夠細緻。
雖然未具備高階型號的高清鏡頭及S-Cross AI進階3D避障，改為129°超廣角結構光，亦可進行毫米級避障，遇到障礙物會自動避開。雙拖布可作180rpm高速旋轉去除污垢，噪音低至57dB(A)，運作寧靜。當智能辨識到地氈，即可自動抬升拖布，並增強吸力深層清潔，不弄濕地氈。返回自動清潔時亦會自動提起，防止污水再次污染地板。
強大吸力防纏結
15,000Pa吸力強勁，雖不及高階型號，但日常家居足夠使用，同時平衡穩定性及電量。全新防纏結梳齒設計，輕鬆吸除隙縫灰塵、長短毛髮等。毛刷有雙重防纏結系統，內置全覆蓋「Y」形梳齒，配合雙爪防纏結螺旋側刷，減少毛髮纏結及手動維護頻率。
多功能清潔基座跟X10+一樣，一站式洗拖及自動集塵，擦洗潔淨拖布進行熱風烘乾。4L特大容量清水箱，一次注水可覆蓋高達240m²。掃拖機器人完成清潔返回基座，集塵格內的垃圾會迅速轉移至大容量塵袋，最長可使用75天。污垢沖入沖洗槽並收集至污水箱，防止基座積聚污垢，減少異味產生。
Xiaomi掃拖機器人H50 Pro現已上市，售價$2,799。
查詢：3077 3620