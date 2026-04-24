Tim Cook承認任Apple CEO時 首個重大錯誤是Apple Maps

Apple CEO Tim Cook卸任在即，他回顧自己擔任CEO期間的決策，坦言上任一年時所推出的Apple Maps，是「第一個真正重大的錯誤」。

Tim Cook在上任約一年時，Apple推出了 iOS 6 的 Apple Maps，為自家設計、希望用來取代 Google Maps。不過Apple Maps推出後反應平平，導航會建議用家走到飛機跑道上。因為用戶體驗欠佳而且導航準確度不足，令Apple Maps而收到大量負評，

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