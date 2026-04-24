Tim Cook承認任Apple CEO時 首個重大錯誤是Apple Maps

Apple CEO Tim Cook卸任在即，他回顧自己擔任CEO期間的決策，坦言上任一年時所推出的Apple Maps，是「第一個真正重大的錯誤」。
Tim Cook在上任約一年時，Apple推出了 iOS 6 的 Apple Maps，為自家設計、希望用來取代 Google Maps。不過Apple Maps推出後反應平平，導航會建議用家走到飛機跑道上。因為用戶體驗欠佳而且導航準確度不足，令Apple Maps而收到大量負評，
蘋果急著推出未完成品的Apple Maps，間接鼓勵用家使用Google Maps，如今Tim Cook在卸任前直言，這是他擔任Apple CEO以來「第一個真正重大的錯誤」。
當時曾建議用家使用其他地圖應用程式
Tim Cook：「產品當時還沒準備好，而我們卻以為它已經好了，因為我們測試的比較偏向在地化的內容。我們為此道歉，並建議用家：『去使用其他應用程式，它們比我們的更好。』那確實是吞下苦果的一刻，但對用家來說這是正確的做法。這也說明了，我們在做決策時始終把使用者放在核心位置。」Tim Cook認為經過多年努力，現在Apple Maps已成為「全球最佳的地圖應用程式」。
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