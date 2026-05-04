港大研發AI地球智能平台iEarth 助力災害防治、氣候應變及能源管理

全球氣候變化持續加劇，極端天氣頻繁，能源轉型與企業ESG報告對具體客觀數據的需求愈來愈高。現有的地球觀測與氣候監測系統，在時效性、解析度與實用性之間難以兼顧，限制了決策效率。香港大學（港大）團隊研發的人工智能平台iEarth，正是為了解決此痛點而生。平台運用先進AI技術，將原本專業、難以理解且零散的數據，轉化為可直接支援災害預防、能源營運及永續金融的決策資訊，讓地球觀測真正走向實際應用。

從專家數據走向實際應用

項目由港大副校長（學術發展）、環球可持續發展講座教授宮鵬教授領導研發。研究團隊指出，傳統的衛星與感測數據主要為科研專家設計，門檻極高，一般非專業人士難以直接理解與應用。iEarth的核心理念是將「看得見地球」提升為「看得懂風險、用得到行動」，期望縮短技術與實際需求之間的距離。平台透過自動化分析流程，將複雜的遙感影像轉化為直觀、易懂的分析結果與具體行動建議，讓沒有技術背景的政府官員、企業管理層或金融機構，也能快速掌握氣候風險，做出更有效的決策。