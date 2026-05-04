港大研發AI地球智能平台iEarth 助力災害防治、氣候應變及能源管理

全球氣候變化持續加劇，極端天氣頻繁，能源轉型與企業ESG報告對具體客觀數據的需求愈來愈高。現有的地球觀測與氣候監測系統，在時效性、解析度與實用性之間難以兼顧，限制了決策效率。香港大學（港大）團隊研發的人工智能平台iEarth，正是為了解決此痛點而生。平台運用先進AI技術，將原本專業、難以理解且零散的數據，轉化為可直接支援災害預防、能源營運及永續金融的決策資訊，讓地球觀測真正走向實際應用。
從專家數據走向實際應用
項目由港大副校長（學術發展）、環球可持續發展講座教授宮鵬教授領導研發。研究團隊指出，傳統的衛星與感測數據主要為科研專家設計，門檻極高，一般非專業人士難以直接理解與應用。iEarth的核心理念是將「看得見地球」提升為「看得懂風險、用得到行動」，期望縮短技術與實際需求之間的距離。平台透過自動化分析流程，將複雜的遙感影像轉化為直觀、易懂的分析結果與具體行動建議，讓沒有技術背景的政府官員、企業管理層或金融機構，也能快速掌握氣候風險，做出更有效的決策。
打破數據孤島 AI整合多元感測資訊
iEarth建立了互連的AI模組生態系統，將多源數據融合至统一平台，即使在陰天、夜間或惡劣天氣條件下，仍能持續監測。平台更具備地理空間推理能力，使AI不再只停留於影像辨識層面，而是能理解土地用途、水浸風險、植被變化及城市熱島效應等空間關係，將原始數據轉化為對具實際價值的決策資訊，並提出具體建議，例如標示高風險區域的優先管理順序或資源配置方向，直接支援實務決策。
運算成本降千倍 推動全球實時監測
過去高解析度觀測成本高昂。iEarth透過高維特徵嵌入、數據量化及增量更新技術，將整體運算成本大幅降低多達1,000倍。當新數據進入系統時，平台毋須重新運算全部資料，只更新變化區域，大幅減少重覆運算所需的時間與雲端資源消耗。這項突破讓地球監測邁向全球尺度、近乎實時的更新，為快速應變提供堅實基礎。
三大應用場景逐步落地 由公共安全到能源與金融決策
目前，iEarth現已於多個領域展開實際應用，並聚焦三大範疇。首先是災害防治與應變方面，平台能針對山泥傾瀉、洪水、野火及颶風等災害，提供風險監測與預警分析，協助政府及救援單位把握最佳撤離時機。災後亦可迅速生成受災地圖，加快救援行動與保險理賠流程。第二是再生能源與電力系統，透過更精準的氣象與地表數據分析，平台可協助預測太陽能及風力發電量，並支援電網負載平衡，提升能源系統的穩定性與運作效率。第三則為永續金融與ESG管理，金融機構可利用平台評估資產與基建面對的實體氣候風險；企業亦可透過衛星監測森林覆蓋、土地變化與碳排放，為ESG報告與碳資產管理提供具體、可驗證的數據基礎。
展望未來，iEarth 團隊將持續優化平台能力，並推動更多跨部門、跨行業應用，讓地球觀測不再停留於科研層面，而是真正轉化為支撐公共安全、能源轉型與可持續發展的決策基礎。
專欄：港大「港創未來」
簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。
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