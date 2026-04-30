PS5大作《沙羅週期》遊玩心得　每次死亡循環必做這件事！

PS5《沙羅週期》（Saros）即日起正式上架，推介今個長假期必打的遊戲。這款Rougelite式遊戲絕對令人又愛又恨，初玩者不算易上手，而且一死亡又要重頭打過，挫敗感滿滿。但充滿電影感的畫面及聲效、爽快流暢的節奏、直接的戰鬥及操作系統，都是《沙羅週期》的吸引之處，令玩家忍不住再度挑戰。

適當調整難易度 遊戲不再重複介紹，可按此參考上篇文章。《沙羅週期》難度不低，作為可早期試玩的一批，也累積了少許經驗與心得，與準備入坑的玩家分享。今次《沙羅週期》的主旨是come back stronger，強調死亡後以更強之姿回歸挑戰新循環，每次都必要儲多點光礦和夢晶，最過份是這些光礦在擊殺完敵人只會停留一會然後消失，因此務必拼命都要先去取。 每次死亡也必要護甲矩陣中進行永久升級，建議先向「重生」進發，至少可以有一次復活機會，多一條生命再次戰鬥，不需又要再推倒重來。另外亦要善用「卡科薩調整參數」調整遊戲體驗

，可藉此降低挑戰難度，或給高級玩家提高難度。不過要留意要達到一定平衡，如果加強了防護參數，同一時間就要選擇一些試煉的參數。

道具能力升級 雖然每次地圖亦會改變，但當中有很多白色旗幟的支線暗道，建議一定要花時間進去，大多藏著獎勵如光礦及升級道具，有時甚至會有一些隱藏位置要細心發掘。關於武器升級方面，雖然很多時新武器等級更高，不過並非每次都適合，例如偏好使用有自動瞄準的「智慧型步槍」多於手槍，就寧願不進行升級。遺物亦是同樣道理，有些會帶負面效果，因此要考慮是否值得裝備。

護盾時機要準 遊戲標榜充滿「子彈芭蕾」場面，並非浪得虛名，不論被多名敵人重重包圍還是Boss，都有千萬顆子彈橫飛衝向玩家。要成功抵檔，必要開啟護盾吸收能量，不過張開時往往有一點延遲，因此一定要留意子彈飛舞的角度，直線的尚易躲避，尖刺形的有追蹤功能，就要早點張開護盾。留意藍色子彈可吸收，黃色子彈會侵蝕最大生命值，紅色最難閃避，但大多Boss的攻擊都有一定規律，只要冷靜沉著應戰，並挑戰多好幾次，總會成功打敗它。 每個地區都可以找到一種由多條手臂構成的裝置，使用裝置後就會觸發日蝕，影響生態環境及難度。玩家探索行星時只要找到日蝕裝置，可自行決定是否觸發日蝕。

《沙羅週期》比起上部作品《死亡回歸》（Returnal）門檻更低，在畫面、操作、音效及玩法均屬頂級製作，挑戰性更令玩家欲罷不能，相當值得玩。遊戲現已推出，售價$568，數位豪華版$628。