Samsung Galaxy Z Wide Fold外觀流出 One UI 9 測試版現端倪

在 HUAWEI 推出 Pura X Max 闊屏大摺後，盛傳後續 Apple 跟 Samsung 亦將推出類似闊屏大摺手機。其中有外媒拆解 One UI 9 測試版源代碼時，發現其竟意外流出疑似品牌首款寬比例螢幕大摺 Galaxy Z Wide Fold 的效果圖。
Galaxy Z Wide Fold效果圖與早前傳聞一致
據外媒報道，其在拆解三星 One UI 9 系統源代碼時，找到內部代號 H8 亦即傳聞中品牌首款闊摺屏 Galaxy Z Wide Fold 的效果圖，並展示該組圖片。
從圖片可看到 Galaxy Z Wide Fold 機身外觀，跟早前推出第三方效果圖大致相同，包括同採寬比例顯示外屏，以及機背雙鏡頭組等產品特色基本一樣。
SamMobile Insights: An animation taken from One UI 9 showing the Galaxy Z Fold 8 Wide and what's likely the Rear Cam Selfie feature that lets you take high-quality selfies with the rear cameras on Fold smartphones.— SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) May 6, 2026
與此同時是次 One UI 9 意外流出效果圖，尚包括內部代號 Q8 的 Galaxy Z Fold8 手機，外觀上其與現版本 Galaxy Z Fold7 沒有明顯分別。
Mobile Magazine 短評：現階段暫只有三星 Galaxy Z Wide Fold 為唯一一款有確切官方資訊（即使其為意外流出）的 Android 闊摺屏，有興趣手機用家可持續關注。
