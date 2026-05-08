小米推出全新平板REDMI Pad 2 入門定位高階體驗

入門級平板向來以「夠用」作賣點，價錢親民、日常上網睇片無壓力，但屏幕、效能與續航通常不會有太大驚喜。全新REDMI Pad 2改用9.7吋尺寸，主打高規格屏幕，同時提升處理器、電量與連接功能，更像一部可以放心長用的日常平板。
2K螢幕最大亮點
REDMI Pad 2 9.7採用9.7吋2K解像度、120Hz及600nits峰值亮度高清螢幕，以入門級定位屬於相當越級的配置，視覺清晰明亮，更有暢順的滑動，不易出現拖影與卡頓感。更通過TÜV Rheinland三重護眼認證，具備DC調光、無閃爍與低藍光技術，長時間觀看舒適。雖然沒有上一代的11吋大畫面，但勝在更加輕便易攜。
配置方面採用Snapdragon 6s 4G Gen 2處理器，安兔兔跑分超過400,000，辦公、串流影音甚至打機均可保持流暢。同時開啟多個分頁、背景播放、再切換通訊與筆記，操作節奏仍能保持一致。而且提供可插SIM的4G版本，用途及連接更廣泛。配備7,600mAh大電量，最長可達1.7日使用時間，超長續航力不須頻繁充電。
最高2TB擴充
REDMI Pad 2 9.7可同時放入SIM卡及SD卡擴充容量，最高支援2TB。可隨時上網、不依賴Wi‑Fi，另可下載大量檔案包括相片影片、文件及教材等，離線均可使用，把「容量焦慮」降到最低，對打算買給小朋友上網學習、長期累積內容的用家特別實際。
搭載Xiaomi HyperOS 3，並支援Google Gemini，入門價位都可使用日常的AI功能，包括AI搜尋、整理內容、提出學習問題或協助撰寫與創作等，令平板不只是娛樂工具，也能成為更貼近新世代的學習與輔助裝置。
REDMI Pad 2 9.7即日起發售，備有石墨灰及銀色兩種配色，普通版4GB+64GB售價$1,099、4GB+128GB $1,199；4G版本4GB+64GB售價$1,299、4GB+128GB售價$1,399。5月8至31日首銷購買優惠贈送保護殼。查詢：3077 3620