小米推出全新平板REDMI Pad 2 入門定位高階體驗

入門級平板向來以「夠用」作賣點，價錢親民、日常上網睇片無壓力，但屏幕、效能與續航通常不會有太大驚喜。全新REDMI Pad 2改用9.7吋尺寸，主打高規格屏幕，同時提升處理器、電量與連接功能，更像一部可以放心長用的日常平板。

2K螢幕最大亮點

REDMI Pad 2 9.7採用9.7吋2K解像度、120Hz及600nits峰值亮度高清螢幕，以入門級定位屬於相當越級的配置，視覺清晰明亮，更有暢順的滑動，不易出現拖影與卡頓感。更通過TÜV Rheinland三重護眼認證，具備DC調光、無閃爍與低藍光技術，長時間觀看舒適。雖然沒有上一代的11吋大畫面，但勝在更加輕便易攜。