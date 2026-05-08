小米POCO M8s中階手機$1399抵玩價　有7000mAh超大電量同咩配置？

小米旗下品牌POCO今日正式推出全新POCO M8s 5G，配備超大容量電池、亮麗顯示屏及持久續航，繼續以高性價比作為賣點，作為副機、長者或兒童手機最啱！

超長兩天續航力

POCO M8s有高達7000mAh的超大容量電池，單次充電即可提供長達兩天的續航力，即使在電量僅剩1%的情況下，仍可進行長達59分鐘的通話或7.5小時的待機時間。同時支援33W快速充電及18W反向充電，長壽命電池經過1600次完整充電循環後，電池容量仍能保持80%或以上，滿足長時間日常使用需求。

6.9吋FHD+顯示屏

機背採用四曲面設計，配合金屬質感相機裝飾，設計簡約。配備6.9吋FHD+顯示屏，支援最高144Hz刷新率、三重TÜV Rheinland護眼認證、濕手觸控技術2.0。搭載Snapdragon 6s Gen 3流動平台，透過記憶體擴展功能，可實現高達16GB RAM，並支援高達2TB microSD卡擴展儲存空間。運行Xiaomi HyperOS，支援Google Gemini及「一圈即搜」等智能功能。