Redmi Pad 2 9.7評測｜方便單手閱讀的平板電腦 學生家庭網上學習之選

小米近期針對入門至中階市場推出了全新 Redmi Pad 2 9.7，這款平板電腦在規格上以實用為主軸，配備 9.7 吋 2K 屏幕、120Hz 屏幕刷新率以及高達 7600mAh 的大容量電池。今次就同大家睇睇 Redmi Pad 2 9.7 的外觀設計、規格、影音表現以及實際效能。 Redmi Pad 2 9.7外殼不易沾染指紋 在外觀設計方面，Redmi Pad 2 9.7 採用了一體成型的金屬機身，提供石墨灰與銀色兩種選擇。機身厚度僅為 7.4mm，重量約落在 406g，整體握持手感扎實且不易沾染指紋。這款平板電腦的尺寸適中，無論是單手握持閱讀或是放入背包隨身攜帶都相當便利。

值得留意的是，廠方在機身設計上保留了 3.5mm 耳機插孔以及支援 microSD 記憶卡擴充，這對於習慣使用有線耳機或需要儲存大量離線影片及音樂的用戶而言，提升了日常使用的靈活性。

Redmi Pad 2 9.7 機身正面搭載了一塊 9.7 吋的 2K 解像度屏幕，並採用 16:10 的顯示比例。該屏幕具備 120Hz 的高刷新率，在滑動介面及切換應用程式時能提供流暢的視覺回饋。音效部分則配備了四個揚聲器，支援 Hi-Res Audio 及 Dolby Atmos 空間音效。 Redmi Pad 2 9.7 適合輕量級的多工操作 至於硬件規格與效能表現，Redmi Pad 2 9.7 內建 Snapdragon 6s 4G Gen 2 處理器，採用 6 納米製程技術，配合 4GB RAM 以及 128GB 的 UFS 2.2 儲存空間。在實際操作中，處理器能平穩應付日常任務，如網頁瀏覽、文書處理及玩簡單遊戲。然而受限於 RAM 容量，在同時運行多個大型應用程式時，系統資源分配會相對吃緊，因此這款產品更適合單一任務處理或輕量級的多工操作。

在軟件規格層面，Redmi Pad 2 9.7 預載了小米最新的 Xiaomi HyperOS 3 作業系統。介面設計簡潔直觀，並加入了跨裝置互聯功能及圈選搜尋工具，進一步提升了生產力與操作便利性。相機配置方面，機背設有 800 萬像素主鏡頭，正面則配備 500 萬像素視像鏡頭。續航力則是另一項重點，內建 7600mAh 電池在一般影音及上網使用下，足以應付一整天的操作需求；雖然只支援 18W 有線充電，充電速度相對平穩。 iOS 26.5現已發布！ 一文睇清iPhone有咩新功能

總結來說，Redmi Pad 2 9.7 是一款定位明確的平板電腦。它並未追求過剩的硬件效能，而是將重點放在穩定的系統表現、清晰的 2K 屏幕以及持久的電池續航力。Redmi Pad 2 9.7 為學生族群及一般家庭用戶提供了一個經濟且具備競爭力的選擇。若用戶正在尋找一部專注於串流影音、網上學習及日常工作的平板電腦，這款產品確實值得納入考慮。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載