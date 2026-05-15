小米 17 Max規格 首設LEICA 2 億像素主鏡頭 5月21日登場

小米 17 Max 已官方確認將於本月發布，市場預計具體日期為5月21日。有別於以往的宣傳策略，小米在公布新機外觀設計後，隨即一次過釋出屏幕、相機、電池及處理器四大核心配置的詳細資訊，讓外界提早了解這款旗艦手機的實際規格。

在攝影規格方面，Xiaomi 17 Max 搭載了品牌首款 LEICA 2 億像素主鏡頭。這枚高像素感光元件能提供高解像力的影像，在實際應用上能應付部分長焦拍攝需求，提供清晰的裁切效果。同時，機身亦配備了一組 3 倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭，以提供更完整的焦段覆蓋。至於核心運算效能，該機與小米 17 全系列手機看齊，內置了 Snapdragon 8 Gen 5 Elite 處理器。