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科技
出版：2026-May-15 07:00
更新：2026-May-15 07:00

小米 17 Max規格 首設LEICA 2 億像素主鏡頭 5月21日登場

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小米 17 Max規格 首設LEICA 2 億像素主鏡頭 5月21日登場

小米 17 Max規格 首設LEICA 2 億像素主鏡頭 5月21日登場

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小米 17 Max 已官方確認將於本月發布，市場預計具體日期為5月21日。有別於以往的宣傳策略，小米在公布新機外觀設計後，隨即一次過釋出屏幕、相機、電池及處理器四大核心配置的詳細資訊，讓外界提早了解這款旗艦手機的實際規格。

在攝影規格方面，Xiaomi 17 Max 搭載了品牌首款 LEICA 2 億像素主鏡頭。這枚高像素感光元件能提供高解像力的影像，在實際應用上能應付部分長焦拍攝需求，提供清晰的裁切效果。同時，機身亦配備了一組 3 倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭，以提供更完整的焦段覆蓋。至於核心運算效能，該機與小米 17 全系列手機看齊，內置了 Snapdragon 8 Gen 5 Elite 處理器。

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17 Max電池為小米智能手機之最

續航力是今次新機的重點配置。小米 17 Max 內置了高達 8000mAh 的小米金沙江電池，成為小米品牌史上電池容量最大的智能手機。在充電技術上，預計裝置將支援 100W 有線快充以及 50W 無線快充技術，並兼容 100W PPS 快充協議，以配合特大容量電池的電力補給需求。

小米 17 Max規格，包括搭載了品牌首款 LEICA 2 億像素主鏡頭，機身亦配備了一組 3 倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭 小米 17 Max規格，包括 6.9 吋超級像素屏幕（Super Pixel） 小米 17 Max規格，包括 8000mAh 的小米金沙江電池，成為小米品牌史上電池容量最大的智能手機 小米 17 Max規格，包括內置了 Snapdragon 8 Gen 5 Elite 處理器

屏幕顯示方面，新機採用與小米 17 Pro Max 相同的 6.9 吋超級像素屏幕（Super Pixel）。這項技術與傳統 OLED 屏幕的排列方式有別，透過全 RGB 像素獨立排布設計，解決了高 ppi 與低良率之間的技術限制，並免除了子像素共用的情況，使每一顆子像素都能獨立發光。每顆像素均擁有獨立的紅、綠、藍三色子像素，雖然帳面上的解像度規格未達傳統 2K 數值，但其實際子像素數量高達 938 萬，顯示細緻度與 2K 屏幕處於相若水平。此外，屏幕採用了國產新型紅色發光物料，發光效率達 82.1 cd/A，令畫面顯示更為均勻。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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