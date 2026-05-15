小米 17 Max規格 首設LEICA 2 億像素主鏡頭 5月21日登場

小米 17 Max 已官方確認將於本月發布，市場預計具體日期為5月21日。有別於以往的宣傳策略，小米在公布新機外觀設計後，隨即一次過釋出屏幕、相機、電池及處理器四大核心配置的詳細資訊，讓外界提早了解這款旗艦手機的實際規格。
在攝影規格方面，Xiaomi 17 Max 搭載了品牌首款 LEICA 2 億像素主鏡頭。這枚高像素感光元件能提供高解像力的影像，在實際應用上能應付部分長焦拍攝需求，提供清晰的裁切效果。同時，機身亦配備了一組 3 倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭，以提供更完整的焦段覆蓋。至於核心運算效能，該機與小米 17 全系列手機看齊，內置了 Snapdragon 8 Gen 5 Elite 處理器。
17 Max電池為小米智能手機之最
續航力是今次新機的重點配置。小米 17 Max 內置了高達 8000mAh 的小米金沙江電池，成為小米品牌史上電池容量最大的智能手機。在充電技術上，預計裝置將支援 100W 有線快充以及 50W 無線快充技術，並兼容 100W PPS 快充協議，以配合特大容量電池的電力補給需求。
屏幕顯示方面，新機採用與小米 17 Pro Max 相同的 6.9 吋超級像素屏幕（Super Pixel）。這項技術與傳統 OLED 屏幕的排列方式有別，透過全 RGB 像素獨立排布設計，解決了高 ppi 與低良率之間的技術限制，並免除了子像素共用的情況，使每一顆子像素都能獨立發光。每顆像素均擁有獨立的紅、綠、藍三色子像素，雖然帳面上的解像度規格未達傳統 2K 數值，但其實際子像素數量高達 938 萬，顯示細緻度與 2K 屏幕處於相若水平。此外，屏幕採用了國產新型紅色發光物料，發光效率達 82.1 cd/A，令畫面顯示更為均勻。
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