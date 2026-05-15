小米冷氣終於在港登場　$2990 1匹變頻分體式冷氣有咩優缺點？

小米在內地有不少大型家電，不過遲遲未在香港有售，今日小米終於首次將米家1匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機帶來香港！冷氣有不少賣點，包括1級能源效益、同時製冷製暖、AI節能等功能，而且只需$2990超值價，性價比相當高！

可製冷製暖抽濕 米家1匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機室內機體積795 x 205 x 295mm、室外機750 x 455 x 311mm 。冷氣機機身平滑，只有簡約米家標記及一個LED顯示，內置光線感應器可自動調整亮度，音量只有22dB(A)相當寧靜。 配備全直流變頻系統，與傳統機型相比，更加節能穩定耐用。配備特大風扇葉片，在擺風模式下，風力達600 m³/hr，Turbo模式製冷達11400 Btu/hr，備有108mm橫流式風扇，30秒製冷及60秒製暖。AI智能調節功能可按用戶習慣及偏好，自動調節溫度，同時降低24.4%能耗，達1級能源效益。

另外智能區域識別可自動偵測房間面積，準確控制溫度；智能防潮模式特別適合香港，可綜合天氣數據，營造舒適溫度濕度環境。同時可作抽濕模式，可作每小時1L輕量抽濕。AI節能冷氣內置蒸發器自動清潔程式，包括結霜融霜排出污水、56度高溫烘乾殺菌等，可以防止霉菌滋生。

智能調校監控 冷氣機支援米家App智能聯動，可以透過App預先開機及進行各種調校，同時可作能耗監控。支援 Google Assistant的智能裝置，可以使用語音指令控制。最重要是保養包2年全機、5年壓縮機保養及2年搭棚保障服務，安裝費為$1750。 缺點是分體機有兩部機需要安裝，空間需求較大，亦有可能需要搭棚處理。另外冷氣只有1匹，建議面積為100至160平方呎，雖然實試涼度高，但如果客廳面積更大的話，1匹未必夠用。

全新Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2026推出85吋和98吋。

全新85吋/98吋智能電視 全新Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2026新推出兩個呎數85吋和98吋，無邊框螢幕配備4K 3840 x 2160解像度，分別配備640和880背光分區QD-Mini LED超大高清螢幕。最高峰值亮度為1200nits、支援144Hz更新率、劇院級DCI-P3 94%廣色域，支援HDR10+、Dolby Vision、Dolby Atmos及配備兩個15W揚聲器。顯示器不設天線，內置Google TV系統，預載Netflix、Prime Video和Youtube等串流平台，提供家庭劇院體驗。85吋建議零售價為$9199、98吋售價$16999。